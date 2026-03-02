  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Может, американский слоняра Дональд договорится с Инфантино: Россия получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992-м, и обыграем в финале хозяев из Мексики 7:1». Губерниев о ЧМ
40

«Может, американский слоняра Дональд договорится с Инфантино: Россия получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992-м, и обыграем в финале хозяев из Мексики 7:1». Губерниев о ЧМ

Губерниев: может, Трамп договорится с Инфантино и Россия получит уайлд‑кард на ЧМ.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможном участии сборной России в чемпионате мира-2026 вместо команды Ирана

«Мы же должны отдавать себе отчет, что для проведения чемпионата мира по футболу нужен триллион, которого ни у кого нет, кроме арабских стран. Особенно в короткий срок. Поэтому он прекрасно состоится в Соединенных Штатах.

Правда, будет проблема со сборной Ирана, но вдруг американский слоняра по имени Дональд договорится с Инфантино: сборная России получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992 году, и сенсационно займем первое место, обыграв в финале хозяев со счетом 7:1. Причем хозяев из Мексики!» – сказал Губерниев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoДональд Трамп
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoЧМ-2026
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoСборная России по футболу
logoДмитрий Губерниев
logoСборная Ирана по футболу
logoМатч ТВ
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Восхваление геополитического врага, это какая статья, подскажите, пжл?
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Восхваление геополитического врага, это какая статья, подскажите, пжл?
Скорее всего, шестая. От слова "шестерить")
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Восхваление геополитического врага, это какая статья, подскажите, пжл?
Отправлять на ПМЖ в страны геополитических врагов своих детей, жён и любовниц и хранить там капиталы, украденные у собственного народа - это какая статья?
Губер не в курсе, да, по какому принципу именно Дания поехала вместо Югославии, а не какая-нибудь Румыния?
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Что он несёт?
Он доносит официальную позицию министра спорта, так как является его сплетником. Ой, советником)
Ответ Ислам Евлоев_1116464806
Что он несёт?
бойкотировать игры в сша
-Губерниев, проснись! Ты обоср@лся.
-А я и не сплю.
Губерниев бы сменил столовую. Там, мне кажется, ему на завтрак не компотик льют...
как хорошо, что есть на свете димка-губошлеп... он неустанно доказывает, что дно бесконечно.
О, старые качели "Наш слоняра - рыжий пиндос"
Губерниев отстал от линии партии, Трамп уже не наш слоняра, а мерзавец, бессовестно атаковавший мирный Иран)
Если Иран снимут с пробега, то аналогии поедут ОАЭ.
Димон, проснись! Ты обоссался
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем