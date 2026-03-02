«Может, американский слоняра Дональд договорится с Инфантино: Россия получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992-м, и обыграем в финале хозяев из Мексики 7:1». Губерниев о ЧМ
Губерниев: может, Трамп договорится с Инфантино и Россия получит уайлд‑кард на ЧМ.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможном участии сборной России в чемпионате мира-2026 вместо команды Ирана.
«Мы же должны отдавать себе отчет, что для проведения чемпионата мира по футболу нужен триллион, которого ни у кого нет, кроме арабских стран. Особенно в короткий срок. Поэтому он прекрасно состоится в Соединенных Штатах.
Правда, будет проблема со сборной Ирана, но вдруг американский слоняра по имени Дональд договорится с Инфантино: сборная России получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992 году, и сенсационно займем первое место, обыграв в финале хозяев со счетом 7:1. Причем хозяев из Мексики!» – сказал Губерниев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
