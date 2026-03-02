Карседо о газоне стадиона «Сочи»: «Оправданий искать не нужно, поле одинаково для обеих команд. «Спартаку» нужно играть на победу»

Карседо о поле в Сочи: оправданий искать не нужно.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо оценил состоянии команды перед выездным матчем с «Сочи ».

– Как перенос повлиял на «Спартак»?

– Команда готова, мы хотели, чтобы этот матч состоялся. Готовились к игре и хотим возобновить сезон наилучшим образом.

– Бьет ли перенос по подготовке к кубковому матчу с «Динамо»?

– Условия те, которые есть. Мы вынуждены адаптироваться к ним, у нас будет на день подготовки меньше. Но сейчас мы сфокусированы на предстоящей игре в чемпионате России, чтобы провести ее лучшим образом.

– Что думаете о газоне?

– Никаких оправданий искать не нужно, поле одинаково для обеих команд. Нужно выходить, биться, бороться и играть на победу.

– Успели вчера потренироваться вечером?

– После переноса мы провели небольшую тренировку здесь, внутри стадиона. Команда была готова вчера выходить и, думаю, будет готова сегодня, – сказал Карседо.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»