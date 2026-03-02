Карседо о газоне стадиона «Сочи»: «Оправданий искать не нужно, поле одинаково для обеих команд. «Спартаку» нужно играть на победу»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил состоянии команды перед выездным матчем с «Сочи».
– Как перенос повлиял на «Спартак»?
– Команда готова, мы хотели, чтобы этот матч состоялся. Готовились к игре и хотим возобновить сезон наилучшим образом.
– Бьет ли перенос по подготовке к кубковому матчу с «Динамо»?
– Условия те, которые есть. Мы вынуждены адаптироваться к ним, у нас будет на день подготовки меньше. Но сейчас мы сфокусированы на предстоящей игре в чемпионате России, чтобы провести ее лучшим образом.
– Что думаете о газоне?
– Никаких оправданий искать не нужно, поле одинаково для обеих команд. Нужно выходить, биться, бороться и играть на победу.
– Успели вчера потренироваться вечером?
– После переноса мы провели небольшую тренировку здесь, внутри стадиона. Команда была готова вчера выходить и, думаю, будет готова сегодня, – сказал Карседо.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»