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    «Ливерпуль» попросил УЕФА разъяснить, не повлияет ли возможное наказание «Спартака» на проведение матча в Москве

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Марибор происшествия болельщики

    «Ливерпуль» обратился в УЕФА за прояснением ситуации о возможных санкциях к «Спартаку» за поведение болельщиков в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

    Решение о том, какое наказание понесет «Спартак», будет принято 21 сентября – за 5 дней до игры с «Ливерпулем» в Москве.

    Одним из вариантов может стать проведение матча без зрителей, что повлияет на болельщиков английской команды, планирующих посетить игру.

    В связи с этим «Ливерпуль» обратился в УЕФА, чтобы удостовериться, что клуб будут держать в курсе развития ситуации, а также за гарантией безопасности своих болельщиков.

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского клуба за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов во время игры. В первом тайме главный арбитр Дениз Айтекин прервал матч на несколько минут после того, как в секторе красно-белых вспыхнули несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга.

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