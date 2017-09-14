«Ливерпуль» попросил УЕФА разъяснить, не повлияет ли возможное наказание «Спартака» на проведение матча в Москве

«Ливерпуль» обратился в УЕФА за прояснением ситуации о возможных санкциях к за поведение болельщиков в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

Решение о том, какое наказание понесет «Спартак», будет принято 21 сентября – за 5 дней до игры с в Москве.

Одним из вариантов может стать проведение матча без зрителей, что повлияет на болельщиков английской команды, планирующих посетить игру.

В связи с этим «Ливерпуль» обратился в УЕФА, чтобы удостовериться, что клуб будут держать в курсе развития ситуации, а также за гарантией безопасности своих болельщиков.

открыл дисциплинарное дело в отношении московского клуба за использование болельщиками пиротехники и бросания посторонних предметов во время игры. В первом тайме главный арбитр прервал матч на несколько минут после того, как в секторе красно-белых вспыхнули несколько файеров, а один из них прилетел в район центрального круга.