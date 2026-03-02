В Кубке ввели новое правило подачи мячей: их будет 11 на земле по периметру поля. Цель – минимизировать остановки в игре

В Кубке России изменили принцип подачи мячей.

РФС ввел новый протокол подачи мячей в матчах Fonbet Кубка России.

Теперь мячи будут находиться на земле по периметру поля. Цель нововведения – минимизация остановок в игре и обеспечение равных условий для обеих команд.

«Согласно обновленному протоколу мячи будут располагаться на земле по периметру поля. Игроки самостоятельно забирают их с фиксированных позиций. Их будет 11: по две за каждыми воротами, две у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии.

Также один мяч будет находиться у резервного судьи. Задача подающих мячи будет состоять в возвращении мячей на позиции.

Изменения вступят в силу с матчей полуфинальной стадии Пути РПЛ и 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России.

Указанный протокол был внедрен на соревнованиях УЕФА начиная с сезона 2025–2026 годов и был протестирован при проведении товарищеских матчей национальных сборных команд России.

Учитывая положительные отзывы со стороны участников матчей и судейских бригад, РФС начнёт применять полученный опыт при проведении профессиональных соревнований среди мужских команд», – говорится в сообщении РФС.

Изображение: rfs.ru