  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В Кубке ввели новое правило подачи мячей: их будет 11 на земле по периметру поля. Цель – минимизировать остановки в игре
Фото
33

В Кубке ввели новое правило подачи мячей: их будет 11 на земле по периметру поля. Цель – минимизировать остановки в игре

В Кубке России изменили принцип подачи мячей.

РФС ввел новый протокол подачи мячей в матчах Fonbet Кубка России.

Теперь мячи будут находиться на земле по периметру поля. Цель нововведения – минимизация остановок в игре и обеспечение равных условий для обеих команд.

«Согласно обновленному протоколу мячи будут располагаться на земле по периметру поля. Игроки самостоятельно забирают их с фиксированных позиций. Их будет 11: по две за каждыми воротами, две у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии. 

Также один мяч будет находиться у резервного судьи. Задача подающих мячи будет состоять в возвращении мячей на позиции. 

Изменения вступят в силу с матчей полуфинальной стадии Пути РПЛ и 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России. 

Указанный протокол был внедрен на соревнованиях УЕФА начиная с сезона 2025–2026 годов и был протестирован при проведении товарищеских матчей национальных сборных команд России. 

Учитывая положительные отзывы со стороны участников матчей и судейских бригад, РФС начнёт применять полученный опыт при проведении профессиональных соревнований среди мужских команд», – говорится в сообщении РФС.

Изображение: rfs.ru

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: РФС
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
правила
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoСпартак
logoДинамо Москва
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Цель — минимизировать остановки в игре в лиге, где по 3 раза за тайм бегают к монитору ВАР?
Ответ andrew.p
Цель — минимизировать остановки в игре в лиге, где по 3 раза за тайм бегают к монитору ВАР?
Так это же в Чемпионате !
Кубок это - олицетворение прекрасного Российского футбола будущего :
Фан айди нет , мячи разложили , вылететь из сетки невозможно !
Ответ OldRedWhite
Так это же в Чемпионате ! Кубок это - олицетворение прекрасного Российского футбола будущего : Фан айди нет , мячи разложили , вылететь из сетки невозможно !
Смех смехом, а в текущих реалиях новый формат реально стал интереснее и более финансово привлекательным для клубов. Стало больше матчей топовых команд друг против друга.
Лучше 11 мониторов по периметру поставили бы
это всё конечно хорошо, но было бы гораздо прикольнее, если б разрешили рекламу пива и арбитр, приходя смотреть вар, получал бы бутылку пива и, смотря вар, хлебал пивас
Ответ Neodim
это всё конечно хорошо, но было бы гораздо прикольнее, если б разрешили рекламу пива и арбитр, приходя смотреть вар, получал бы бутылку пива и, смотря вар, хлебал пивас
Тогда паузы будут минут по 15.
Ответ Neodim
это всё конечно хорошо, но было бы гораздо прикольнее, если б разрешили рекламу пива и арбитр, приходя смотреть вар, получал бы бутылку пива и, смотря вар, хлебал пивас
Боюсь во втором тайме тогда пришлось бы менять арбитра, особенно если матч с зенитом 😂
Судьи все равно затянут время своими просмотрами.
Обычно боллбои за считанные секунды подают мячики.
Футболисты сами тянут время, пока аут кидают, то мяч протрут футболкой, то свое лицо пока прорут, потом целятся секунд 10 и потом кидают только
🤦‍♂️
Бездарное решение, абсолютно ненужное
Ответ мохнатка
Обычно боллбои за считанные секунды подают мячики. Футболисты сами тянут время, пока аут кидают, то мяч протрут футболкой, то свое лицо пока прорут, потом целятся секунд 10 и потом кидают только 🤦‍♂️ Бездарное решение, абсолютно ненужное
Жогель не довольны что мало мячей закупают, они под нужны РФС заводик в Китае построили...
Так что скоро по 33 мячика вокруг поля будет.
Хоттабыча на вас нет, маловато мячей
Если мячи положить ровно друг напротив друга, по ним можно будет чертить офсайдные линии! От точки до точки!
Ответ Александр Геронов
Если мячи положить ровно друг напротив друга, по ним можно будет чертить офсайдные линии! От точки до точки!
Гениально ))))
Комический прорыв! Надеюсь, команды смогут быстро адаптироваться к таким радикальным изменениям
Надо без аутов. Борты с сеткой по периметру поля сделать, как в хоккее и на коробках.
Толку, если празднование гола длится несколько минут как и проверки ВАР в течение матча.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем