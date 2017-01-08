Полузащитник Куинси Промес может перейти в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.

Главный тренер англичан хочет усилить линию атаки из-за отъезда на Кубок Африки вингера Садьо Мане.

Кроме того, в обеспокоены тем, что к Промесу начали проявлять интерес другие клубы АПЛ. Мерсисайдцы постараются оформить сделку в январе.

«Спартак» оценивает Промеса в 25 миллионов фунтов.

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