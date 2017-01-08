Mirror: «Ливерпуль» хочет приобрести Промеса в январе из-за интереса к игроку других клубов АПЛ
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес может перейти в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно.
Главный тренер англичан Юрген Клопп хочет усилить линию атаки из-за отъезда на Кубок Африки вингера Садьо Мане.
Кроме того, в «Ливерпуле» обеспокоены тем, что к Промесу начали проявлять интерес другие клубы АПЛ. Мерсисайдцы постараются оформить сделку в январе.
«Спартак» оценивает Промеса в 25 миллионов фунтов.
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