На матчи Лиги чемпионов в Москву прилетят 2 000 фанатов «МЮ» и «Ливерпуля»
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» обратились к своим болельщикам по поводу правил поведения в Москве на следующей неделе.
Во вторник, 26 сентября «Спартак» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а днем позже, в среду, ЦСКА сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что в Россию на эти матчи в общей сложности из Англии прибудут 2000 болельщиков.
«МЮ» попросил своих фанатов «не одеваться в клубные цвета» и «не перемещаться по Москве в одиночку».
«Ливерпуль» сообщил своим болельщикам, что российские власти в курсе приезда двух английских клубов, поэтому представители полиции будут открыто присутствовать везде, где будут собрания болельщиков «Ливерпуля» и «МЮ», в том числе там, где они остановятся.
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