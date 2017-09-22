На матчи Лиги чемпионов в Москву прилетят 2 000 фанатов «МЮ» и «Ливерпуля»

и «Ливерпуль» обратились к своим болельщикам по поводу правил поведения в Москве на следующей неделе.

Во вторник, 26 сентября примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а днем позже, в среду, сыграет с .

Ожидается, что в Россию на эти матчи в общей сложности из Англии прибудут 2000 болельщиков.

«МЮ» попросил своих фанатов «не одеваться в клубные цвета» и «не перемещаться по Москве в одиночку».

«Ливерпуль» сообщил своим болельщикам, что российские власти в курсе приезда двух английских клубов, поэтому представители полиции будут открыто присутствовать везде, где будут собрания болельщиков и «МЮ», в том числе там, где они остановятся.

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