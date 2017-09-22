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    На матчи Лиги чемпионов в Москву прилетят 2 000 фанатов «МЮ» и «Ливерпуля»

    Теги Спартак ЦСКА Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов болельщики

    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» обратились к своим болельщикам по поводу правил поведения в Москве на следующей неделе.

    Во вторник, 26 сентября «Спартак» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а днем позже, в среду, ЦСКА сыграет с «Манчестер Юнайтед».

    Ожидается, что в Россию на эти матчи в общей сложности из Англии прибудут 2000 болельщиков.

    «МЮ» попросил своих фанатов «не одеваться в клубные цвета» и «не перемещаться по Москве в одиночку».

    «Ливерпуль» сообщил своим болельщикам, что российские власти в курсе приезда двух английских клубов, поэтому представители полиции будут открыто присутствовать везде, где будут собрания болельщиков «Ливерпуля» и «МЮ», в том числе там, где они остановятся.

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