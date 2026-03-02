Владимир Пономарев: «Судьи убивают российский футбол. У них или мозгов совсем нет, или они просто не разбираются в игре. ВАР надо убирать, он негативно повлиял на них»

Владимир Пономарев: судьи убивают российский футбол.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о российском судействе.

«Это просто безобразие! Судьи убивают российский футбол. Я не понимаю, что они творят. У них или мозгов совсем нет, или они просто не разбираются в игре. ВАР просматривают полчаса, динамика игры теряется. Футбол же в динамике хорош, а не в этих просмотрах.

Вообще надо убрать этот ВАР. На наших судей он негативно повлиял. Люди больше смотрят на судей, а не на футболистов. В Европе как будто его нет, да и судей почти не видно, они не мешают игре. Все быстрее смотрят. Почему же у нас так все медленно? Наши судьи потеряли репутацию, и из-за этого наш футбол портится», – сказал Пономарев.

