В «Сочи» сообщили, что матч со «Спартаком» должен состояться сегодня: «Все по плану, все службы в работе»

В «Сочи» сообщили, что матч со «Спартаком» пройдет в запланированное время.

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков ответил на вопрос о проведении матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

Матч между «Сочи» и «Спартаком » должен был пройти на стадионе «Фишт» в Сочи в воскресенье, 1 марта. Из-за режима беспилотной опасности игру перенесли на 2 марта, она должна начаться в 15:00 по московскому времени.

«Все по плану, все службы в работе по подготовке к матчу.

Около десяти процентов зрителей сдали билеты, деньги им возвращаются практически сразу в автоматическом режиме – тем, кто покупал на нашем сайте», – сказал Новиков.

Игру «Спартака» и «Сочи» перенесли из-за угрозы БПЛА. Сыграют 2 марта