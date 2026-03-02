В «Сочи» сообщили, что матч со «Спартаком» должен состояться сегодня: «Все по плану, все службы в работе»
В «Сочи» сообщили, что матч со «Спартаком» пройдет в запланированное время.
Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков ответил на вопрос о проведении матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».
Матч между «Сочи» и «Спартаком» должен был пройти на стадионе «Фишт» в Сочи в воскресенье, 1 марта. Из-за режима беспилотной опасности игру перенесли на 2 марта, она должна начаться в 15:00 по московскому времени.
«Все по плану, все службы в работе по подготовке к матчу.
Около десяти процентов зрителей сдали билеты, деньги им возвращаются практически сразу в автоматическом режиме – тем, кто покупал на нашем сайте», – сказал Новиков.
Игру «Спартака» и «Сочи» перенесли из-за угрозы БПЛА. Сыграют 2 марта
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
P.S. А что, на сегодня с небратьями договорились?