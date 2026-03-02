Барко забил пенальти «Сочи», назначенный за игру Солдатенкова рукой. У хавбека «Спартака» 19 голов за два сезона в клубе (как у Алекса), 13 – с пенальти

«Спартак » получил право на пенальти в матче Мир РПЛ с «Сочи ».

На 21-й минуте арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» после того, как мяч попал в руку Александру Солдатенкову после касания мяча со стороны Манфреда Угальде .

Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барко реализовал пенальти. Аргентинец, проводящий второй сезон в России, забил 17 голов за 46 матчей в РПЛ , 11 из них – с пенальти. Также у Барко 10 результативных передач. Также Эсекиэль забил два гола в Fonbet Кубке России – оба с пенальти.

По голам за «Спартак» Барко догнал Алекса – у обоих по 19 мячей.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»