Барко забил пенальти «Сочи», назначенный за игру Солдатенкова рукой. У хавбека «Спартака» 19 голов за два сезона в клубе (как у Алекса), 13 – с пенальти
«Спартак» получил право на пенальти в матче Мир РПЛ с «Сочи».
На 21-й минуте арбитр Евгений Буланов назначил 11-метровый удар в ворота «Сочи» после того, как мяч попал в руку Александру Солдатенкову после касания мяча со стороны Манфреда Угальде.
Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барко реализовал пенальти. Аргентинец, проводящий второй сезон в России, забил 17 голов за 46 матчей в РПЛ, 11 из них – с пенальти. Также у Барко 10 результативных передач. Также Эсекиэль забил два гола в Fonbet Кубке России – оба с пенальти.
По голам за «Спартак» Барко догнал Алекса – у обоих по 19 мячей.
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Прилично так с пенальти забил. Это же сколько сам Спартак за последние 1,5 сезона пеналей пробил.
