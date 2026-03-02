Косовар из «Маккаби» Сахити о конфликте с Ираном: «Ничего особо опасного не было: в воздухе взорвались обычные ракеты, они не упали в городе. У меня жена и ребенок, мы волнуемся»
Игрок «Маккаби Тель-Авив» высказался о ситуации в Израиле.
Нападающий «Маккаби Тель-Авив» Эмир Сахити высказался о ситуации в Израиле на фоне конфликта с Ираном.
«Ничего особо опасного не было, но в воздухе взорвались обычные ракеты, они не упали в городе. Клуб решил, что иностранные игроки отправятся в Египет, а из Египта – в Афины, в Грецию.
Конечно, мы волнуемся, у меня жена и полуторагодовалый ребенок. Мы сейчас в автобусе, Бог даст, все пройдет хорошо. У нас есть пять часов, чтобы добраться до Египта. Ничто не безопасно на 100 процентов, это большой риск, но мы ничего не можем поделать. Мы должны рискнуть», – сказал футболист из Косово в интервью Klan Kosova.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Reporteri
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем