Массимо Каррера: «Бояться «Ливерпуля» нет смысла. Будем играть как умеем»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
О сопернике
«Матч с «Ливерпулем» – один из важнейших для меня как для тренера. Это сильный соперник. Но бояться нет смысла.
Будем играть как умеем. Мяч круглый... И мы сделаем все возможное, чтобы доставить «Ливерпулю» проблемы».
«Пообщались с Конте о «Ливерпуле». Понятно, что соперник очень силен, в его составе много звезд. И нашей защите наверняка придется непросто.
Наша задача – выдать свой лучший матч. И не дать игрокам английского клуба свободы, ограничить их во времени»
О том, что команда остается семьей
«Остаемся. Даже между мужем и женой бывают проблемы, которые приводят к разводу. Но мы единое целое, знаем свои ошибки и стараемся как можно скорее выйти из этой сложной ситуации».
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