Массимо Каррера: «Бояться «Ливерпуля» нет смысла. Будем играть как умеем»

Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

О сопернике

«Матч с – один из важнейших для меня как для тренера. Это сильный соперник. Но бояться нет смысла.

Будем играть как умеем. Мяч круглый... И мы сделаем все возможное, чтобы доставить «Ливерпулю» проблемы».

О разговоре с Антонио Конте

«Пообщались с Конте о . Понятно, что соперник очень силен, в его составе много звезд. И нашей защите наверняка придется непросто.

Наша задача – выдать свой лучший матч. И не дать игрокам английского клуба свободы, ограничить их во времени»

О том, что команда остается семьей

«Остаемся. Даже между мужем и женой бывают проблемы, которые приводят к разводу. Но мы единое целое, знаем свои ошибки и стараемся как можно скорее выйти из этой сложной ситуации».