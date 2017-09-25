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    Массимо Каррера: «Бояться «Ливерпуля» нет смысла. Будем играть как умеем»

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов Антонио Конте Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    О сопернике

    «Матч с «Ливерпулем» – один из важнейших для меня как для тренера. Это сильный соперник. Но бояться нет смысла.

    Будем играть как умеем. Мяч круглый... И мы сделаем все возможное, чтобы доставить «Ливерпулю» проблемы».

    О разговоре с Антонио Конте

    «Пообщались с Конте о «Ливерпуле». Понятно, что соперник очень силен, в его составе много звезд. И нашей защите наверняка придется непросто.

    Наша задача – выдать свой лучший матч. И не дать игрокам английского клуба свободы, ограничить их во времени»

    О том, что команда остается семьей

    «Остаемся. Даже между мужем и женой бывают проблемы, которые приводят к разводу. Но мы единое целое, знаем свои ошибки и стараемся как можно скорее выйти из этой сложной ситуации».

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