РПЛ вернулась! «Спартак» в гостях победил «Сочи»

В Мир РПЛ прошли матчи 19-го тура.
В 19-м туре Мир РПЛ в пятницу «Зенит» победил «Балтику» (1:0).
В субботу «Краснодар» одолел «Ростов» (2:1), «Локомотив» дома справился с «Пари НН» (2:1).
В воскресенье «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА уступил «Ахмату» (0:1) на выезде.
Матч «Сочи» – «Спартак», перенесенный на понедельник из-за режима беспилотной опасности, завершился победой москвичей (3:2).
Чемпионат России
19-й тур
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Алвес, Волков, Зиньковский, Васильев, Кравцов, Камано, Игнатов, Крамарич
Запасные: Дюпин, Литвинов, Ежов, Корнеев, Сантос, Мухин, Федоров, Силев, Макарчук, Барт, Ильин, Коваленко
Спартак:
Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Пичиенко, Рябчук, Мартинс Перейра, Саусь, Гарсия, Бонгонда, Литвинов, Массалыга, Заболотный
Динамо
Лунев, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Зайдензаль, Диас, Фомин, Бителло, Ан. Миранчук, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Маринкин, Гладышев, Лещук, Балахонов, Кудравец, Рикардо, Глебов, Кутицкий, Маухуб, Артур, Фернандес, Сергеев
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Евгеньев, Ороз, Бабкин, Фернандо, Баняц, Гальдамес, Дани Фернандес, Чарльз, Олейников
Запасные: Лепский, Хубулов, Шуманский, Печенин, Игнатенко, Фролов, Чернов, Рахманович, Витюгов, Кокарев, Ахметов, Столбов
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Исмаэл, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Келиану, Конате, Магомедов, Шелия, Хлусевич, Абдулкадыров, Жемалетдинов, Мансилья, Заре, Уциев, Кенжебек, Гадио
ЦСКА:
Акинфеев, Матеус Рейс, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Кисляк, Баринов, Глебов, Козлов, Круговой, Гонду
Запасные: Кармо, Воронов, Тороп, Попович, Фиров, Руис, Бадмаев, Мусаев, Бесаев, Лукин, Алвес, Бандикян
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Барриос, Джон, Педро, Глушенков, Дуран
Запасные: Латышонок, Москвичев, Кондаков, Мостовой, Соболев, Алип, Ерохин, Луис Энрике, Дркушич, Адамов, Вега, Горшков
Балтика:
Бориско, Рядно, Бевеев, Гассама, Андраде, Варатынов, М. Петров, Беликов, Мендель, Титков, Хиль
Запасные: Обонин, Манелов, Филин, Мурид, Ковач, И. Петров, Йенне, Степанов, Поспелов, Ковалев, Любаков, Кукушкин
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Ценов, Паласиос, Муфи, Гюрлюк, Куль, Аванесян, Томпсон, Пуэбла, Савельев
Запасные: Кантеро, Жезус, Касимов, Гузина, Рудаков, Татаев, Кейрос, Рыбчинский, Горелов, Квеквескири, Поройков, Голыбин
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Лончар, Хосонов, Бистрович, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Марадишвили, Васютин, Севикян, Аревало, Тереховский, Баранок, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Базилевский, Беншимол
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Корякин, Ленини, Гусейнов, Мукаилов, Кривцов, Кобнан Дэвид, Жубал, Пальцев, Хмарин, Боселли
Ростов:
Ятимов, Вахания, Роналдо, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Комаров, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Игнатов, Бабакин, Аджаса, Шамонин, Лангович, Шанталий, Голенков, Прохин, Эль-Аскалани, Кучаев, Байрамян, Одоевский
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Тимофеев, Комличенко, Вера, Мялковский, Веселов, Ньямси, Годяев, Лантратов, Погостнов, Пиняев, Сарвели, Рамирес
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Ермаков, Сифас, Лесовой, Олусегун
Запасные: Калинский, Вешнер Тичич, Грулев, Ивлев, Урванцев, Лукьянов, Кастильо, Пигас, Александров, Майга, Сидоренко, Бальбоа
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Аларкон, Шумахов, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Магомедов, Глушков, Агаларов
Запасные: Ахмедов, Зинович, Миро, Хоссейннежад, Сердеров, Карабашев, Магомедов, Алибеков, Кагермазов, Мешид, Мастури
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Шабанхаджай, Апшацев, Йочич, Ходжа, Сиве
Запасные: Нижегородов, Безруков, Сааведра, Мукба, Грицаенко, Лобов, Кеняйкин, Иванов, Кузнецов, Моторин, Нигматуллин, Грипши
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
