3918

РПЛ вернулась! «Спартак» в гостях победил «Сочи»

В Мир РПЛ прошли матчи 19-го тура.

В 19-м туре Мир РПЛ в пятницу «Зенит» победил «Балтику» (1:0).

В субботу «Краснодар» одолел «Ростов» (2:1), «Локомотив» дома справился с «Пари НН» (2:1).

В воскресенье «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА уступил «Ахмату» (0:1) на выезде.

Матч «Сочи» – «Спартак», перенесенный на понедельник из-за режима беспилотной опасности, завершился победой москвичей (3:2).

Чемпионат России

19-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
2 марта 12:00, Олимпийский стадион Фишт
Логотип домашней команды
Сочи
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
  Ильин
90’
+10’
90’
+9’
Литвинов
90’
+5’
Солари
Сантос
90’
+5’
Мухин
90’
+4’
90’
+2’
  Солари
Васильев   Коваленко
89’
88’
Маркиньос   Литвинов
83’
Денисов   Саусь
Волков
82’
81’
Жедсон Фернандеш   Гарсия
80’
Барко   Мартинс Перейра
80’
Угальде   Рябчук
79’
  Маркиньос
Игнатов   Ежов
72’
62’
Умяров
  Солдатенков
61’
Кравцов   Мухин
58’
Зиньковский   Сантос
58’
Камано   Ильин
58’
2тайм
Перерыв
Кравцов
35’
Васильев
31’
22’
  Барко
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Алвес, Волков, Зиньковский, Васильев, Кравцов, Камано, Игнатов, Крамарич
Запасные: Дюпин, Литвинов, Ежов, Корнеев, Сантос, Мухин, Федоров, Силев, Макарчук, Барт, Ильин, Коваленко
1тайм
Спартак:
Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Пичиенко, Рябчук, Мартинс Перейра, Саусь, Гарсия, Бонгонда, Литвинов, Массалыга, Заболотный
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
1 марта 10:00, ВТБ Арена
Логотип домашней команды
Динамо
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
90’
Гальдамес
Нгамале   Артур
83’
Диас   Глебов
81’
81’
Чарльз   Игнатенко
  Гладышев
72’
68’
Дани Фернандес   Печенин
Тюкавин   Гладышев
65’
Ан. Миранчук   Сергеев
65’
Маричаль   Фернандес
65’
63’
Баняц   Ахметов
46’
Олейников   Столбов
46’
Фернандо   Шуманский
2тайм
Перерыв
45’
Гальдамес
Диас
39’
34’
Божин
  Ан. Миранчук
34’
  Нгамале
26’
  Тюкавин
15’
Динамо
Лунев, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Зайдензаль, Диас, Фомин, Бителло, Ан. Миранчук, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Маринкин, Гладышев, Лещук, Балахонов, Кудравец, Рикардо, Глебов, Кутицкий, Маухуб, Артур, Фернандес, Сергеев
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Евгеньев, Ороз, Бабкин, Фернандо, Баняц, Гальдамес, Дани Фернандес, Чарльз, Олейников
Запасные: Лепский, Хубулов, Шуманский, Печенин, Игнатенко, Фролов, Чернов, Рахманович, Витюгов, Кокарев, Ахметов, Столбов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
1 марта 16:00, Ахмат-Арена
Логотип домашней команды
Ахмат
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
ЦСКА
Матч окончен
Конате
90’
+4’
Мелкадзе   Конате
90’
+4’
Самородов   Хлусевич
82’
Сидоров   Абдулкадыров
82’
82’
Гонду   Воронов
82’
Матеус Рейс   Попович
Исмаэл   Гадио
71’
Садулаев   Мансилья
71’
68’
Глебов   Кармо
68’
Кисляк   Алвес
Исмаэл
60’
59’
Козлов   Мусаев
Пряхин
49’
2тайм
Перерыв
  Самородов
4’
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Исмаэл, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Келиану, Конате, Магомедов, Шелия, Хлусевич, Абдулкадыров, Жемалетдинов, Мансилья, Заре, Уциев, Кенжебек, Гадио
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Матеус Рейс, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Кисляк, Баринов, Глебов, Козлов, Круговой, Гонду
Запасные: Кармо, Воронов, Тороп, Попович, Фиров, Руис, Бадмаев, Мусаев, Бесаев, Лукин, Алвес, Бандикян
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
27 февраля 16:30, Газпром Арена
Логотип домашней команды
Зенит
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Балтика
Матч окончен
90’
+6’
Андраде
Вендел   Ерохин
90’
+5’
Мантуан   Дркушич
90’
+1’
Глушенков   Алип
90’
+1’
Адамов
90’
88’
Хиль   Степанов
  Луис Энрике
87’
72’
Мендель   И. Петров
72’
Рядно   Филин
Джон   Луис Энрике
61’
Дуран   Соболев
61’
58’
Титков   Ковалев
58’
М. Петров   Манелов
2тайм
Перерыв
42’
Мендель
7’
Титков
Зенит
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан, Вендел, Барриос, Джон, Педро, Глушенков, Дуран
Запасные: Латышонок, Москвичев, Кондаков, Мостовой, Соболев, Алип, Ерохин, Луис Энрике, Дркушич, Адамов, Вега, Горшков
1тайм
Балтика:
Бориско, Рядно, Бевеев, Гассама, Андраде, Варатынов, М. Петров, Беликов, Мендель, Титков, Хиль
Запасные: Обонин, Манелов, Филин, Мурид, Ковач, И. Петров, Йенне, Степанов, Поспелов, Ковалев, Любаков, Кукушкин
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 09:00, Газовик
Логотип домашней команды
Оренбург
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Акрон
Матч окончен
Томпсон
90’
+8’
Гюрлюк   Касимов
90’
+1’
Савельев   Гузина
84’
83’
Кузьмин
Ахметзянов
80’
75’
Бистрович   Кузьмин
75’
Пестряков   Севикян
Куль   Кейрос
71’
Аванесян   Квеквескири
71’
Ценов   Татаев
71’
  Гюрлюк
71’
61’
Лончар   Беншимол
61’
Болдырев   Джаковац
2тайм
Перерыв
  Савельев
34’
28’
Эшковал
Аванесян
27’
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Ценов, Паласиос, Муфи, Гюрлюк, Куль, Аванесян, Томпсон, Пуэбла, Савельев
Запасные: Кантеро, Жезус, Касимов, Гузина, Рудаков, Татаев, Кейрос, Рыбчинский, Горелов, Квеквескири, Поройков, Голыбин
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Эшковал, Роча, Лончар, Хосонов, Бистрович, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Марадишвили, Васютин, Севикян, Аревало, Тереховский, Баранок, Кузьмин, Джаковац, Попенков, Базилевский, Беншимол
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 11:30, Ozon Арена
Логотип домашней команды
Краснодар
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
90’
+6’
Вахания
83’
Щетинин   Байрамян
83’
Семенчук   Прохин
Виктор Са   Кобнан Дэвид
81’
77’
Сулейманов   Голенков
Батчи   Боселли
74’
  Кривцов
73’
Дуглас   Кривцов
69’
Диего Коста
63’
54’
Комаров   Игнатов
51’
Чистяков
Дж. Гонсалес   Ленини
46’
Черников   Пальцев
46’
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Чистяков
45’
+3’
  Миронов
Дж. Гонсалес
45’
+1’
12’
Щетинин
  Сперцян
8’
7’
Роналдо
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Корякин, Ленини, Гусейнов, Мукаилов, Кривцов, Кобнан Дэвид, Жубал, Пальцев, Хмарин, Боселли
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Роналдо, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Комаров, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Игнатов, Бабакин, Аджаса, Шамонин, Лангович, Шанталий, Голенков, Прохин, Эль-Аскалани, Кучаев, Байрамян, Одоевский
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 14:00, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Пари НН
Матч окончен
88’
Шнапцев   Вешнер Тичич
77’
Каккоев
75’
Ермаков   Ивлев
75’
Смелов   Сидоренко
  Фассон
72’
Воробьев   Комличенко
71’
69’
  Олусегун
Бакаев   Пиняев
63’
48’
Шнапцев
46’
Лесовой   Бальбоа
2тайм
Перерыв
Руденко
44’
Руденко
41’
  Воробьев
15’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Тимофеев, Комличенко, Вера, Мялковский, Веселов, Ньямси, Годяев, Лантратов, Погостнов, Пиняев, Сарвели, Рамирес
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Ермаков, Сифас, Лесовой, Олусегун
Запасные: Калинский, Вешнер Тичич, Грулев, Ивлев, Урванцев, Лукьянов, Кастильо, Пигас, Александров, Майга, Сидоренко, Бальбоа
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
28 февраля 17:00, Анжи-Арена
Логотип домашней команды
Динамо Махачкала
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Рубин
Матч окончен
  Мастури
90’
89’
Рожков   Нижегородов
Сундуков   Мастури
86’
82’
Сиве   Моторин
77’
Сааведра
76’
Ходжа   Грипши
Агаларов   Миро
72’
Магомедов   Хоссейннежад
65’
46’
Йочич   Лобов
46’
Апшацев   Сааведра
2тайм
Перерыв
45’
Апшацев
35’
  Шабанхаджай
29’
Сиве
  Агаларов
25’
7’
Йочич
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Аларкон, Шумахов, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Магомедов, Глушков, Агаларов
Запасные: Ахмедов, Зинович, Миро, Хоссейннежад, Сердеров, Карабашев, Магомедов, Алибеков, Кагермазов, Мешид, Мастури
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Шабанхаджай, Апшацев, Йочич, Ходжа, Сиве
Запасные: Нижегородов, Безруков, Сааведра, Мукба, Грицаенко, Лобов, Кеняйкин, Иванов, Кузнецов, Моторин, Нигматуллин, Грипши
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31308 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoБалтика
результаты
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoПари НН
logoКраснодар
logoРубин
logoРостов
logoОренбург
logoДинамо Махачкала
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoСочи
logoАхмат
logoКрылья Советов
logoСпартак
3918 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я хоть и напился пива, но выскажу мнение по поводу Миллера. Зачем всегда его показывать, когда гол забивают? Что за позорная вещь? Да, он много сделал для команды, но сейчас, когда нас отстранили от Еврокубков, тратить кучу денег на легионеров - это унижение какое-то своего народа.
Все мужики, я спать. Да, победа, да хорошо. Но от нее мне не радостно, все же я за честный футбол и гол Балтики чистый. Я рад, когда Зенит побеждает красиво и достойно, но это нет, всем доброй ночи 🍺
Ответ Зенит-моя судьба!
Я хоть и напился пива, но выскажу мнение по поводу Миллера. Зачем всегда его показывать, когда гол забивают? Что за позорная вещь? Да, он много сделал для команды, но сейчас, когда нас отстранили от Еврокубков, тратить кучу денег на легионеров - это унижение какое-то своего народа. Все мужики, я спать. Да, победа, да хорошо. Но от нее мне не радостно, все же я за честный футбол и гол Балтики чистый. Я рад, когда Зенит побеждает красиво и достойно, но это нет, всем доброй ночи 🍺
Его канал же
Ответ Зенит-моя судьба!
Я хоть и напился пива, но выскажу мнение по поводу Миллера. Зачем всегда его показывать, когда гол забивают? Что за позорная вещь? Да, он много сделал для команды, но сейчас, когда нас отстранили от Еврокубков, тратить кучу денег на легионеров - это унижение какое-то своего народа. Все мужики, я спать. Да, победа, да хорошо. Но от нее мне не радостно, все же я за честный футбол и гол Балтики чистый. Я рад, когда Зенит побеждает красиво и достойно, но это нет, всем доброй ночи 🍺
Поддержу. Мне тоже такие победы неприятны.
Ура. А это уже значит что весна уже почти тут не смотря на толщи снега, но всё таки тепло. Всех с началом Весны и началом чемпионата!
Ответ KOT_B_yHTAX
Ура. А это уже значит что весна уже почти тут не смотря на толщи снега, но всё таки тепло. Всех с началом Весны и началом чемпионата!
В унтах то конечно тепло.)))
Ответ KOT_B_yHTAX
Ура. А это уже значит что весна уже почти тут не смотря на толщи снега, но всё таки тепло. Всех с началом Весны и началом чемпионата!
А я лыжами увлекся в этом году. Я вообще не устал от зимы в отличие от предыдущих лет и хочу что бы она тянулась дольше 😁😁
После таких матчей ощущение что в чан с г***ом скинули, мерзко это все
Ответ raulka
После таких матчей ощущение что в чан с г***ом скинули, мерзко это все
Да ладно, сгинет это правительство - сгинет Зенит. Не так уж много осталось учитывая все происходящее
Ответ raulka
После таких матчей ощущение что в чан с г***ом скинули, мерзко это все
Терпи!!! И будешь терпеть!!! Таков удел.

То что Зенит это мерзкий клуб проплаченный во всех инстанциях давно известно всем любителям футбола)))
Вся страна видела этот позор.
А потом еще спрашивают, почему Зенит это позор?!
Можно включить один отмененный этот гол и все станет ясно.
Ответ Caniball
Вся страна видела этот позор. А потом еще спрашивают, почему Зенит это позор?! Можно включить один отмененный этот гол и все станет ясно.
Комментарий скрыт
Ответ Caniball
Вся страна видела этот позор. А потом еще спрашивают, почему Зенит это позор?! Можно включить один отмененный этот гол и все станет ясно.
прикольно вчера во всем был виноват Зенит и Газпром. а сегодня "что то не так в судейском корпусе РПЛ" )))
Пассивный офсайд пяткой, это просто зашквар, питерские еще что то будут говорить
Ответ raulka
Пассивный офсайд пяткой, это просто зашквар, питерские еще что то будут говорить
Комментарий скрыт
Ответ raulka
Пассивный офсайд пяткой, это просто зашквар, питерские еще что то будут говорить
какой там офсайд, просто зенит вытаскивают за уши, это смешно что судии разглядели пятки играка,что был офсайд.
Какая у Миллера мерзкая рожа
Ответ Aleksey Yashin
Какая у Миллера мерзкая рожа
Эта вся банда так выглядит
Ответ Aleksey Yashin
Какая у Миллера мерзкая рожа
Эта вся банда так выглядит
Такая гниль, конечно, первым делом переключили на камеру с Миллером
Всех с возвращением родного футбола. Поболеем.
Ответ fil_spb
Всех с возвращением родного футбола. Поболеем.
Командам хорошего футбола!
И меньше скандалов
Ответ alexsem69
Командам хорошего футбола! И меньше скандалов
Голосую двумя руками... Хочется смотреть именно футбол, а не чудачества судей с их стандартами...
Можно сказать, что отзимовали! Всех с возобновлением нашего родного первенства!
Ну все понятно. Миллер доволен, это главное. Остальное не важно. Сухой все сделал как надо
Ответ Bartez1986
Ну все понятно. Миллер доволен, это главное. Остальное не важно. Сухой все сделал как надо
главное кб как обычно превозбудились и своим заревом приблизили наступление весны )))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
6 минут назадТесты и игры
Гасилин о Глушенкове: «Макс правильно считает себя лучшим в «Зените», красавец! В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других»
34 минуты назад
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости»)
сегодня, 10:58
Личный самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию после атаки дронов на посольство США в Эр-Рияде и улетел в Мадрид
сегодня, 10:57
«Крылья Советов» выплатят долги по зарплате игрокам до 15 марта: «Сотрудникам клуба и базы платят по графику. В очередной раз пытаются расшатать ситуацию перед важными играми»
сегодня, 10:33
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Мы выступаем не против Лапорты, а против устаревшей модели управления клубом, которая больше не работает. Мы хотим перемен»
сегодня, 10:10
Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
сегодня, 10:01
Футболистки сборной Ирана не пели гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. Их поддерживали криками и хлопали, тренер команды улыбалась
сегодня, 10:01
Все еще не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – наш карьерный сайт!
сегодня, 10:00Вакансия
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Брайтона» Хюрцелер: «Арсенал» иногда тратит больше минуты на угловой. Нужны четкие правила, сколько времени можно тратить на стандарты. Болельщики хотят видеть зрелище»
3 минуты назад
Семшов о судействе в РПЛ: «Варовцы боятся снижения оценки, если не позовут судью к монитору, а для арбитра минус, если он изменит решение. Надо что-то менять, чтобы работали на главную цель – не ошибиться»
16 минут назад
Прокуратура расследует сделку «Монако» и ДР Конго в связи с предполагаемым отмыванием денег. «Барса» и «Милан» тоже сотрудничают с африканской страной
18 минут назад
Нуну о Траоре: «Я сказал Адама не ходить в спортзал – он и так достаточно мускулистый. Это генетика, ему стоит избегать тяжелых тренировок»
44 минуты назад
Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: «Всем выйти, начались бомбардировки», мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я – в Азербайджан»
46 минут назад
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью сказал: «Отличный парень, хочу видеть его в составе». ЦСКА знал, что я летал на переговоры, но летом произошли изменения, которые поставили все на паузу»
58 минут назад
«Атланта» о Миранчуке: «Алекс получил небольшую травму в предсезонке, мы все еще восстанавливаем его форму. Ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав»
сегодня, 10:34
Корнеев о Карседо в матче с «Сочи»: «Чувствовался на бровке тренер, а не участник какого-то шоу! Хороший дебют»
сегодня, 10:21
КДК рассмотрит оскорбления судьи болельщиками «Спартака» на игре с «Сочи» и бросание снежков фанатами «Динамо» Махачкала на матче с «Рубином»
сегодня, 10:21
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Канвон» – «Матида Зельвия», «Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед»
сегодня, 10:02Live
Рекомендуем