Гусев о «Спартаке» как главном сопернике: «Как может быть иначе, если с 7 лет тебе это прививают? Когда не разрешали раньше, чтобы на тебе был красный цвет»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о том, является ли «Спартак» главным соперником для него.
Бело-голубые встретятся с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч состоится 5 марта.
– Сергей Степашин сказал, что обыграете «Спартак», возьмете Кубок.
– Эти слова мотивируют, всегда поддерживают. Если Сергей Вадимович говорит, надо постараться выполнить.
– Следующий соперник – «Спартак» в Кубке. Ваш главный соперник?
– Как может быть иначе, если с 7 лет тебе прививают, как надо играть со «Спартаком» и что он для тебя значит как соперник? Когда не разрешали раньше, чтобы на тебе был красный цвет.
Виктор Григорьевич Царев в свое время мне сказал, когда я пришел с рюкзачком с красной вставочкой, чтобы таких рюкзачков у нас больше не было, – сказал Гусев.
Так что Динамо до кубка еще ой как далеко.
-Хлебные крошки на столе и московский Спартак(с) сказал самый интеллигентный капитан команды и бывший игрок Динамо