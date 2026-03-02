Гусев о «Спартаке» как главном сопернике: «Как может быть иначе, если с 7 лет тебе это прививают? Когда не разрешали раньше, чтобы на тебе был красный цвет»

Ролан Гусев объяснил, почему «Спартак» – главный соперник для него.

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев ответил на вопрос о том, является ли «Спартак» главным соперником для него.

Бело-голубые встретятся с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч состоится 5 марта.

– Сергей Степашин сказал, что обыграете «Спартак», возьмете Кубок.

– Эти слова мотивируют, всегда поддерживают. Если Сергей Вадимович говорит, надо постараться выполнить.

– Следующий соперник – «Спартак» в Кубке. Ваш главный соперник?

– Как может быть иначе, если с 7 лет тебе прививают, как надо играть со «Спартаком» и что он для тебя значит как соперник? Когда не разрешали раньше, чтобы на тебе был красный цвет.

Виктор Григорьевич Царев в свое время мне сказал, когда я пришел с рюкзачком с красной вставочкой, чтобы таких рюкзачков у нас больше не было, – сказал Гусев.