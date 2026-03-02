  • Спортс
  • Гусев о «Спартаке» как главном сопернике: «Как может быть иначе, если с 7 лет тебе это прививают? Когда не разрешали раньше, чтобы на тебе был красный цвет»
Гусев о «Спартаке» как главном сопернике: «Как может быть иначе, если с 7 лет тебе это прививают? Когда не разрешали раньше, чтобы на тебе был красный цвет»

Ролан Гусев объяснил, почему «Спартак» – главный соперник для него.

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о том, является ли «Спартак» главным соперником для него. 

Бело-голубые встретятся с красно-белыми в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч состоится 5 марта.

Сергей Степашин сказал, что обыграете «Спартак», возьмете Кубок.

– Эти слова мотивируют, всегда поддерживают. Если Сергей Вадимович говорит, надо постараться выполнить.

– Следующий соперник – «Спартак» в Кубке. Ваш главный соперник?

– Как может быть иначе, если с 7 лет тебе прививают, как надо играть со «Спартаком» и что он для тебя значит как соперник? Когда не разрешали раньше, чтобы на тебе был красный цвет.

Виктор Григорьевич Царев в свое время мне сказал, когда я пришел с рюкзачком с красной вставочкой, чтобы таких рюкзачков у нас больше не было, – сказал Гусев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
38 комментариев
Как бы ни примазывался газпромовский проект без истории к Спартаку, но главные дерби России - это Спартак с ЦСКА и Динамо.
Ответ Burel
Как бы ни примазывался газпромовский проект без истории к Спартаку, но главные дерби России - это Спартак с ЦСКА и Динамо.
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Как бы ни примазывался газпромовский проект без истории к Спартаку, но главные дерби России - это Спартак с ЦСКА и Динамо.
Комментарий удален модератором
У Динамо вот уже 50 лет главный соперник - здравый смысл.
Ответ Лоракс
У Динамо вот уже 50 лет главный соперник - здравый смысл.
неплохо))
Ответ Лоракс
У Динамо вот уже 50 лет главный соперник - здравый смысл.
И кстати по личным встречам Динамо далеко впереди.
Фуфломёт! А когда за ЦСКА играл - там красного не было?
Гусев по спортивному принципу отказался вступать в пионеры, увидев красный галстук.
Ответ zanuda59
Гусев по спортивному принципу отказался вступать в пионеры, увидев красный галстук.
Ему дали красно-синий галстук))
Самый мерзкий тренер в истории Динамо 🥴
Ответ Alex8007
Самый мерзкий тренер в истории Динамо 🥴
За счёт этого наверное надолго и задержится в команде...
Ответ Alex8007
Самый мерзкий тренер в истории Динамо 🥴
А что ему Бесков говорил? Неприятный тип.
– Сергей Степашин сказал, что обыграете «Спартак», возьмете Кубок.(с).Степашин подставил Гусева кажется.
Ответ Spartakus1984
– Сергей Степашин сказал, что обыграете «Спартак», возьмете Кубок.(с).Степашин подставил Гусева кажется.
Он не первый раз это делает, поздравляю вас с открытием!)
Ответ Spartakus1984
– Сергей Степашин сказал, что обыграете «Спартак», возьмете Кубок.(с).Степашин подставил Гусева кажется.
Они уже так и про Зенит говорили, ну даже если пройдут Спартак там Краснодар/Цска.
Так что Динамо до кубка еще ой как далеко.
А как же Степашин с красной р..., м..., простите физиономией.
Ответ Ковид 07.10.52
А как же Степашин с красной р..., м..., простите физиономией.
Степашин первый зам был, он не мог отличаться он главного.
Весело Динамо стартовали. Ничего не скажешь. Будет интересный матч.
- Что вас больше всего раздражает?
-Хлебные крошки на столе и московский Спартак(с) сказал самый интеллигентный капитан команды и бывший игрок Динамо
Трусы красного цвета хоть разрешали Ролану??
