  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Странно, что нет ясности – с учетом количества заявлений. Ситуация не радует. Любое решение лучше, чем его отсутствие или решение на флажке»
7

Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Странно, что нет ясности – с учетом количества заявлений. Ситуация не радует. Любое решение лучше, чем его отсутствие или решение на флажке»

Гендиректор «Динамо» о лимите: ситуация неопределенности нас не радует.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о неопределенности в вопросе изменения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– По лимиту – вас тревожит то, что до сих пор нет ясности?

– Это странно, прямо скажем, – с учетом того количества заявлений и обсуждений, которое было. Тем не менее есть какие-то предпосылки, почему решение не принимается.

Конечно, любое решение лучше, чем его отсутствие или же решение на флажке. Ситуация неопределенности нас не радует, – сказал Пивоваров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
Павел Пивоваров
logoДинамо Москва
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Возможно "внедритель лимита" ждёт когда его "убедят" лимит не вводить. Простимулируют должным образом.
Ответ noname anonin
Возможно "внедритель лимита" ждёт когда его "убедят" лимит не вводить. Простимулируют должным образом.
Слишком тонко для внедрителя.
Ответ noname anonin
Возможно "внедритель лимита" ждёт когда его "убедят" лимит не вводить. Простимулируют должным образом.
Не надо!!! "Дегтярёв честнейший" чел!!!
Необязательный человек Дегтярёв. Поднял бурю в стакане воды, взбудоражил весь футбольный мир, а сам в кусты. Так порядочные люди не поступают. Наверное передумал, а может и забыл. Ведь у него столько дел, просто невпроворот. Тут уж не до лимита.
Банщик лдпровский взялся за футбол
Главное-это конкуренция.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
сегодня, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
сегодня, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
сегодня, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
сегодня, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
сегодня, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
сегодня, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
сегодня, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
сегодня, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
сегодня, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
сегодня, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
сегодня, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
сегодня, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
сегодня, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
сегодня, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
сегодня, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
сегодня, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
сегодня, 18:58
Рекомендуем