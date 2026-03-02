Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Странно, что нет ясности – с учетом количества заявлений. Ситуация не радует. Любое решение лучше, чем его отсутствие или решение на флажке»
Гендиректор «Динамо» о лимите: ситуация неопределенности нас не радует.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о неопределенности в вопросе изменения лимита на легионеров в Мир РПЛ.
– По лимиту – вас тревожит то, что до сих пор нет ясности?
– Это странно, прямо скажем, – с учетом того количества заявлений и обсуждений, которое было. Тем не менее есть какие-то предпосылки, почему решение не принимается.
Конечно, любое решение лучше, чем его отсутствие или же решение на флажке. Ситуация неопределенности нас не радует, – сказал Пивоваров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Возможно "внедритель лимита" ждёт когда его "убедят" лимит не вводить. Простимулируют должным образом.
Слишком тонко для внедрителя.
Не надо!!! "Дегтярёв честнейший" чел!!!
Необязательный человек Дегтярёв. Поднял бурю в стакане воды, взбудоражил весь футбольный мир, а сам в кусты. Так порядочные люди не поступают. Наверное передумал, а может и забыл. Ведь у него столько дел, просто невпроворот. Тут уж не до лимита.
Банщик лдпровский взялся за футбол
Главное-это конкуренция.
