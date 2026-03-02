Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Странно, что нет ясности – с учетом количества заявлений. Ситуация не радует. Любое решение лучше, чем его отсутствие или решение на флажке»

Гендиректор «Динамо» о лимите: ситуация неопределенности нас не радует.

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров высказался о неопределенности в вопросе изменения лимита на легионеров в Мир РПЛ .

– По лимиту – вас тревожит то, что до сих пор нет ясности?

– Это странно, прямо скажем, – с учетом того количества заявлений и обсуждений, которое было. Тем не менее есть какие-то предпосылки, почему решение не принимается.

Конечно, любое решение лучше, чем его отсутствие или же решение на флажке. Ситуация неопределенности нас не радует, – сказал Пивоваров.