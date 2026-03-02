Буланов после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Литвинов прихватил Солдатенкова за футболку. Ильин забил

В матче «Спартака» и «Сочи» три раза назначали пенальти.

Арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в пользу «Сочи» в матче Мир РПЛ со «Спартаком » (3:2).

В самом конце матча видеоассистенты позвали главного судью изучить момент в штрафной площади москвичей. После повтора Буланов назначил пенальти за то, что Руслан Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал пенальти.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Это был третий пенальти в матче и первый в пользу «Сочи ». В первом тайме Буланов отменил один пенальти и назначил второй , который реализовал Эсекиэль Барко.