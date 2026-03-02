  • Спортс
  • Буланов после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Литвинов прихватил Солдатенкова за футболку. Ильин забил
Буланов после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Литвинов прихватил Солдатенкова за футболку. Ильин забил

В матче «Спартака» и «Сочи» три раза назначали пенальти.

Арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в пользу «Сочи» в матче Мир РПЛ со «Спартаком» (3:2).

В самом конце матча видеоассистенты позвали главного судью изучить момент в штрафной площади москвичей. После повтора Буланов назначил пенальти за то, что Руслан Литвинов прихватил Александра Солдатенкова за футболку. Владимир Ильин реализовал пенальти.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Это был третий пенальти в матче и первый в пользу «Сочи». В первом тайме Буланов отменил один пенальти и назначил второй, который реализовал Эсекиэль Барко.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
101 комментарий
Интересно, а в чем разница между не пенальти на Угальде и пенальти на Солдатенкове ?
Ответ grеу
Интересно, а в чем разница между не пенальти на Угальде и пенальти на Солдатенкове ?
Тот же вопрос
Ответ grеу
Интересно, а в чем разница между не пенальти на Угальде и пенальти на Солдатенкове ?
Тут в кадр попал наивный фол Литвинова, а там в кадр задержка руки не попала. Прикормленный Трушечкин десять раз кричал, что надо делать акцент на ногах, а там все чисто. Не зря это любимый невский комментатор за последние годы после Кривохарченко. Уж больно четко для зрителей он расставляет акценты не на том, где следовало бы.
Спартаку когда в первом тайме пенальти отменили за то, что нападающего держали за руку, а но в ворота спартака дали за то, что нападающего держали за футболку, клоуны
Ответ Forrest Gamp
Спартаку когда в первом тайме пенальти отменили за то, что нападающего держали за руку, а но в ворота спартака дали за то, что нападающего держали за футболку, клоуны
Что-то такое говоришь? Там найдут оправдание, рука и футболка, сравнил. Вот уже в эск сочиняют отмазку для судьи :)
Ответ Forrest Gamp
Спартаку когда в первом тайме пенальти отменили за то, что нападающего держали за руку, а но в ворота спартака дали за то, что нападающего держали за футболку, клоуны
Столетие само себя не отпразднует
Судья был 12 игроком Сочи, да и в целом ужасный тур получился в плане судейства. Надо к тем 9 арбитрам которые уже под следствием, еще парочку добавить после этого тура)
Ответ Папа Футбола
Судья был 12 игроком Сочи, да и в целом ужасный тур получился в плане судейства. Надо к тем 9 арбитрам которые уже под следствием, еще парочку добавить после этого тура)
Карась приятно удивил.
Ответ Папа Футбола
Судья был 12 игроком Сочи, да и в целом ужасный тур получился в плане судейства. Надо к тем 9 арбитрам которые уже под следствием, еще парочку добавить после этого тура)
Кому ужасное, а Дюков и Миллер довольны
А можно было за руку прихватить, и пенальти бы не было
Судьи в этом туре показали, что находятся просто сумасшедшей форме! В большинстве матчей все спорные судейские решения на руку ФК Газпром и его двум фармам, которые нужно спасать. И ведь это только начало, представляю какой ад будет дальше.
Цирк! В аналогичной ситуации не ставят пенальти в первом тайме,а здесь никаких вопросов. Система,однако.
Либо и на Угальде, и тут надо ставить пенальти, либо на Угальде и тут не ставить. 3-го варианта быть не может. Не поставить на Угальде, но поставить тут - совершенный идиотизм.
Буланов и Бобровский всеми силами хотели вытянуть ничью для Сочи
Вне зависимости от непенальти на Угальде, Литвинов балбес! За каким хреном он хватал в свой штрафной при подаче углового соперника, мне непонятно ...
Ответ Predator777
Вне зависимости от непенальти на Угальде, Литвинов балбес! За каким хреном он хватал в свой штрафной при подаче углового соперника, мне непонятно ...
Думается, он понадеялся на последовательность решений. Если уж на Угальде не фол, то здесь и подавно.
Арбитр задал планку и сам же её разрушил.
Ответ Predator777
Вне зависимости от непенальти на Угальде, Литвинов балбес! За каким хреном он хватал в свой штрафной при подаче углового соперника, мне непонятно ...
Истину глаголите!
Члены ВАра реально болели за Сочи
