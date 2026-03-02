  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 19-го тура. «Зенит» – второй, «Локо» – третий, ЦСКА – четвертый, «Спартак» – шестой, «Пари НН» и «Сочи» – в зоне вылета
18

«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 19-го тура. «Зенит» – второй, «Локо» – третий, ЦСКА – четвертый, «Спартак» – шестой, «Пари НН» и «Сочи» – в зоне вылета

«Спартак» приблизился к ЦСКА и «Балтике» по итогам 19-го тура РПЛ.

Завершился 19-й тур Мир РПЛ. В последнем матче тура «Спартак» обыграл «Сочи» (3:2).

По итогам тура «Краснодар» сохранил лидерство и имеет 43 очка. Вторым идет «Зенит» с 42 баллами. Тройку замыкает «Локомотив» (40).

ЦСКА идет четвертым с 36 очками, «Балтика» – пятой с 35. «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место.

«Крылья Советов» (17 очков) и «Оренбург» (15) идут в зоне стыковых матчей, «Пари НН» (14) и «Сочи» (9) – в зоне прямого вылета.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoОренбург
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoЗенит
logoПари НН
logoСочи
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
После прошедшего тура вывод один. Разогнать всех судей вместе с Мажичем к чёртовой бабушке и назначит судейский корпус из комментаторов Sports. Уверяю, хуже не будет 100%. Готов на Варе посидеть за минималку XD
Ответ ViHaSo
После прошедшего тура вывод один. Разогнать всех судей вместе с Мажичем к чёртовой бабушке и назначит судейский корпус из комментаторов Sports. Уверяю, хуже не будет 100%. Готов на Варе посидеть за минималку XD
лучший!
Ответ ViHaSo
После прошедшего тура вывод один. Разогнать всех судей вместе с Мажичем к чёртовой бабушке и назначит судейский корпус из комментаторов Sports. Уверяю, хуже не будет 100%. Готов на Варе посидеть за минималку XD
А как тогда зенит побеждать будет?
Наш футбол без водки смотреть невозможно)
Чистейший артхаус
Ответ Roman
Наш футбол без водки смотреть невозможно) Чистейший артхаус
Я с водкой пробовал,тоже не смотрится.
Российская VAR Лига. Футболом это назвать трудно.
сПартак шестой.
Железно. 👍
В заголовке скромно после 4го места назвали 6ую команду. А ну да, там же Балтика 5я, а тут Спартак надо было обязательно упомянуть...
спартачи как ныли, так и ноют, тьфу
Интересно заедет ли Балтика в медали
Судя по последнему туру судить уже давно должен ИИ, эпоха человека на Земле заканчивается... 😁
Российская премьер линия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем