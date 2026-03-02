Карседо – первый тренер со времен Кононова, выигравший дебютный матч во главе «Спартака» в РПЛ

Карседо – первый тренер «Спартака» после Кононова, выигравший дебютный матч.

Хуан Карлос Карседо стал первым тренером с 2018 года, выигравшим дебютный матч во главе «Спартака » в РПЛ.

Сегодня красно-белые обыграли «Сочи » со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Последним тренером, которому удалось выиграть дебютный матч в этом турнире на посту главного тренера красно-белых, был Олег Кононов – в ноябре 2018 года команда под его руководством обыграла «Крылья Советов» (3:1).

В первых матчах РПЛ при Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале «Спартак» сыграл вничью, а Руй Витория, Паоло Ваноли и Деян Станкович проиграли свои дебютные матчи в этом соревновании.