  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карседо – первый тренер со времен Кононова, выигравший дебютный матч во главе «Спартака» в РПЛ
34

Карседо – первый тренер со времен Кононова, выигравший дебютный матч во главе «Спартака» в РПЛ

Карседо – первый тренер «Спартака» после Кононова, выигравший дебютный матч.

Хуан Карлос Карседо стал первым тренером с 2018 года, выигравшим дебютный матч во главе «Спартака» в РПЛ. 

Сегодня красно-белые обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Последним тренером, которому удалось выиграть дебютный матч в этом турнире на посту главного тренера красно-белых, был Олег Кононов – в ноябре 2018 года команда под его руководством обыграла «Крылья Советов» (3:1).

В первых матчах РПЛ при Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале «Спартак» сыграл вничью, а Руй Витория, Паоло Ваноли и Деян Станкович проиграли свои дебютные матчи в этом соревновании.  

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Кононов
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoДоменико Тедеско
logoГильермо Абаскаль
logoРуй Витория
logoДеян Станкович
logoПаоло Ваноли
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Со времен Кононова звучит угрожающе
Ответ sanek_rabona
Со времен Кононова звучит угрожающе
А так специально написали спортсовские журналистики) потому что последний — Ваноли, но не в ЧР, это не очень удобно писать, потому что Ваноли не лузер.
Ответ sanek_rabona
Со времен Кононова звучит угрожающе
Не повторить судьбы!
Первый тайм отличный получился, второй похуже, но выиграли уверенно, с почином!
Ответ Хейтер всех Доннарум
Первый тайм отличный получился, второй похуже, но выиграли уверенно, с почином!
Комментарий скрыт
И даже российские судейки не смогли ему помешать
Ответ Рустам Гусейнов
И даже российские судейки не смогли ему помешать
Комментарий скрыт
Ответ wlad wasew
Комментарий скрыт
Вагабонди(
Всех с победой
Видимо приказ праздновать 101 год с размахом. Тянули Сочи изо всех сил
Я пойду дальше, по стопам Юрана)))
Карседо победил в первом матче после перерыва, а Талалаев нет, а это значит, что Талалаев не умеет готовить команду после долгой зимней паузы. А если уж быть совсем точным, Талалаев-иностранец! Ему не хватает опыта)))
Гнуснейшее судейство в первом туре ! То ли ещё будет ! Газпромовские линии себя ещё покажут .
ВАР Чемпионат России
Грызуны на ВАРе....
Наконец-то нормальный тренер! (кто знает, тот поймет))))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем