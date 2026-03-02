Карседо – первый тренер со времен Кононова, выигравший дебютный матч во главе «Спартака» в РПЛ
Хуан Карлос Карседо стал первым тренером с 2018 года, выигравшим дебютный матч во главе «Спартака» в РПЛ.
Сегодня красно-белые обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.
Последним тренером, которому удалось выиграть дебютный матч в этом турнире на посту главного тренера красно-белых, был Олег Кононов – в ноябре 2018 года команда под его руководством обыграла «Крылья Советов» (3:1).
В первых матчах РПЛ при Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале «Спартак» сыграл вничью, а Руй Витория, Паоло Ваноли и Деян Станкович проиграли свои дебютные матчи в этом соревновании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Видимо приказ праздновать 101 год с размахом. Тянули Сочи изо всех сил
Карседо победил в первом матче после перерыва, а Талалаев нет, а это значит, что Талалаев не умеет готовить команду после долгой зимней паузы. А если уж быть совсем точным, Талалаев-иностранец! Ему не хватает опыта)))