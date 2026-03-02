  • Спортс
  • Мостовой о ЧМ-2026 на фоне конфликта в Иране: «Об отмене сейчас никто не думает. Ужасно, что мы живем в такое время. Не поймешь, почему людям не живется спокойно, счастливо и весело»
Мостовой о ЧМ-2026 на фоне конфликта в Иране: «Об отмене сейчас никто не думает. Ужасно, что мы живем в такое время. Не поймешь, почему людям не живется спокойно, счастливо и весело»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном переносе чемпионата мира на фоне событий в Иране.

В субботу армия обороны Израиля сообщила о «превентивном» ударе по Ирану, в атаке также участвовали США. Иран нанес ответные удары по Израилю. Также атаки осуществлялись по военным объектам на территории других ближневосточных государств. 

«Трудно ответить на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на чемпионате мира в США. Но никто об отмене сейчас не думает. Но ведь и сборная Ирана может не поехать на турнир, сказав «зачем нам это надо». И в Мексике ведь был мятеж.

Ужасно, что мы живем в такое время. Поэтому никто ничего наперед не загадывает, потому что никто ни от чего не застрахован. Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело», – сказал Мостовой. 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
"Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело"

Некоторым дедам, по обе стороны океана, хочется движухи на старости лет
Потому что ктото не умеет совершенно чеканить.
Люди, которые принимают такие решения как раз живут "счастливо и весело". И дальше будут жить счастливо и весело, с блекджеком и ш#юха#и.
Они знают, что их и их близких это не коснётся.
Еще и бабла заработают на оружии пока простых людей убивают.
Смотря кому. Трампу и Путину весело.
В политике все давно придумано: переговоры долгие, ракеты быстрые
Чтобы где-то люди жили весело и хорошо, нужно чтобы где-то жили плохо
Смеялись над спящим Джо с деменцией, хотели нашего слоняру. Вкусно?
Смеялись над спящим Джо с деменцией, хотели нашего слоняру. Вкусно?
Ты нам скажи. Ты видимо лучше разбираешься в сортах г..на.
Смеялись над спящим Джо с деменцией, хотели нашего слоняру. Вкусно?
Офигенно же
Люди даже на сайте не могут договориться, когда болеют за разные команды. На стадионах люди оскорбляют друг друга и игроков. В соцсетях люди чушь пишут. Что говорить о людях, которые решения принимают и имеют огромные ресурсы? Капитализм так устроен, что всем и всего мало. Богатые богатеют, бедные беднеют. Только во времена СССР думали о благосостоянии людей, о высоком. Сейчас у людей даже целей нет. Только заработать любой ценой и плевать на всех их своего дворца. Сейчас даже гуманитарные науки и дисциплины на второй план ушли. Одни психологи, инфоцыгане, экономисты и юристы. Которых потом такие же, как они, на деньги разводят.
Люди даже на сайте не могут договориться, когда болеют за разные команды. На стадионах люди оскорбляют друг друга и игроков. В соцсетях люди чушь пишут. Что говорить о людях, которые решения принимают и имеют огромные ресурсы? Капитализм так устроен, что всем и всего мало. Богатые богатеют, бедные беднеют. Только во времена СССР думали о благосостоянии людей, о высоком. Сейчас у людей даже целей нет. Только заработать любой ценой и плевать на всех их своего дворца. Сейчас даже гуманитарные науки и дисциплины на второй план ушли. Одни психологи, инфоцыгане, экономисты и юристы. Которых потом такие же, как они, на деньги разводят.
Тебя тут многие не поймут. Ещё за СССР тебя назовут не хорошим словом (любители Дудя)
Тебя тут многие не поймут. Ещё за СССР тебя назовут не хорошим словом (любители Дудя)
Да. В том и дело. Они ненавидят всё наше.
Ответ один капитализм. Пока он существует будут и войны бесконечные
Бабки, бабки, ****, бабки...
