Мостовой о ЧМ-2026 на фоне конфликта в Иране: «Об отмене сейчас никто не думает. Ужасно, что мы живем в такое время. Не поймешь, почему людям не живется спокойно, счастливо и весело»

Александр Мостовой: ужасно, что мы живем в такое время.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном переносе чемпионата мира на фоне событий в Иране.

В субботу армия обороны Израиля сообщила о «превентивном» ударе по Ирану , в атаке также участвовали США. Иран нанес ответные удары по Израилю. Также атаки осуществлялись по военным объектам на территории других ближневосточных государств.

«Трудно ответить на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на чемпионате мира в США. Но никто об отмене сейчас не думает. Но ведь и сборная Ирана может не поехать на турнир, сказав «зачем нам это надо». И в Мексике ведь был мятеж.

Ужасно, что мы живем в такое время. Поэтому никто ничего наперед не загадывает, потому что никто ни от чего не застрахован. Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело», – сказал Мостовой.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.