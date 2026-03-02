96

«Спартак» выиграл в первом матче при Карседо – у «Сочи» (3:2)

Хуан Карлос Карседо выиграл первый матч со «Спартаком».

«Спартак» победил в первом матче при Хуане Карлосе Карседо.

Команда под руководством испанского специалиста обыграла «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Ранее москвичей возглавлял Деян Станкович. 

Это просто позорище, а не судейство …
Почему отменили первый пенальти ..
Как прочертили линию при втором отмененном голе..
Откуда карточка Солари …
Ну и пенальти на последней минуте, либо в каждой игре пачками ставьте, либо не ставьте совсем…
Ну а так всех с победой!!!
Конченное позорище! Поставить пеналь Спартаку, и при этом отменить за такую же задержку на Угальде!
Судейство, ВАР, линии - дно в этом туре пробили с запасом. Слова остались только нецензурные!
Каждый матч этого тура можно брать в качестве примеров судейских косяков при обучении будущих судей.
Карточка Солари за откидку мяча, как я понял
Мне кажется это самый позорный тур по судейству лет за 15 в РПЛ
Всех спартачей с победой!!!
Итого:
Пенальти отменили, но по сути такой же поставили в ворота Спартака
Отмена года жедсона - другая фаза атаки, там уже не может по правилам считаться офсайд плюс был вынос мяча игроком Сочи.

Питерское чудо на варе умудрилось постараться свести все к нервной игре.

Но ничего , карма вернет все как положено и в Питере придется еще на 1 год двигать юбилей
Комментарий скрыт
То есть первый пенальти отменили, а на последних секундах поставили плюс-минус такой же? Ок))
Бобровский такой Бобровский
Эксперты Матч ТВ, вы давно пробили днище, но продолжаете рыть вглубь. Сидит Эдуард Мор и на голубом глазу говорит, что пенки на Угальде не было, а Литвинов "привез пенальти")))) Ты протри глазенки Эдуард, потому что, если на Мэнни не было пенальти, то и на Литвинове его быть не могло. Боже, в какое же позорище превратили Матч
Мор правила игры в футбол совершенно не знает, а уж про рекомендации судьям тем более. Он когда играл их не знал, а сейчас и то, что знал, забыл. Нашёл, блин, авторитет.
Спартаку когда в первом тайме пенальти отменили за то, что нападающего держали за руку, а но в ворота спартака дали за то, что нападающего держали за футболку, клоуны
Клоуны конечно ,а не судьи ..
С победой главного клуба России!
Дурдом, а не судейство, весь тур
Всех кб с победой, всем юбилярам - 🍭
