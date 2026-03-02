«Спартак» выиграл в первом матче при Карседо – у «Сочи» (3:2)
Хуан Карлос Карседо выиграл первый матч со «Спартаком».
«Спартак» победил в первом матче при Хуане Карлосе Карседо.
Команда под руководством испанского специалиста обыграла «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре Мир РПЛ.
Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Ранее москвичей возглавлял Деян Станкович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Почему отменили первый пенальти ..
Как прочертили линию при втором отмененном голе..
Откуда карточка Солари …
Ну и пенальти на последней минуте, либо в каждой игре пачками ставьте, либо не ставьте совсем…
Ну а так всех с победой!!!
Судейство, ВАР, линии - дно в этом туре пробили с запасом. Слова остались только нецензурные!
Каждый матч этого тура можно брать в качестве примеров судейских косяков при обучении будущих судей.
Пенальти отменили, но по сути такой же поставили в ворота Спартака
Отмена года жедсона - другая фаза атаки, там уже не может по правилам считаться офсайд плюс был вынос мяча игроком Сочи.
Питерское чудо на варе умудрилось постараться свести все к нервной игре.
Но ничего , карма вернет все как положено и в Питере придется еще на 1 год двигать юбилей