Самсонов об уходе от Тутберидзе: «Думаю, был сделан правильный шаг. Причин перехода было много, это личное»

Даниил Самсонов считает правильным шагом уход из группы Этери Тутберидзе.

В июне этого года стало известно, что Самсонов перешел в школу Татьяны Навки «Наши надежды». Сейчас спортсмен тренируется в команде Светланы Соколовской.

Сегодня Самсонов выступил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Короткую программу он исполнил неудачно, упав со всех прыжковых элементов.

«Рад, что я здесь. Не все удалось показать, но грубые ошибки потихоньку удается искоренить, особенно бабочки, пытался вкручиваться. Сейчас только сентябрь. Неприятно, что не получились аксель и сальхов.

Конечно, адаптировался к новому штабу. В июне провел первую тренировку. Хорошо дружим с Марком, он помог мне влиться в коллектив, адаптироваться.

Рад, что тренируюсь в новой команде. Это другой подход, для меня непривычный, но эффективный. Стал меньше бабочек делать. Думаю, был сделан правильный шаг.

Причина перехода? Было много. Это личное. В конце было уже тяжеловато, стал чуть похуже кататься. Сел с родителями, поговорили, приняли такое решение», - сказал фигурист.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
