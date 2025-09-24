Савосин о фигурной «Лиге чемпионов»: «Рано или поздно обязательно узнаем, будет ли продолжение и будет ли подведен какой-то итог»

Роман Савосин высказался о судьбе фигурной «Лиги чемпионов».

Виртуальный командный турнир стартовал в прошлом сезоне, но организаторы так и не подвели его итоги.

— Ну, я сам бы хотел узнать. Честно говоря, не знаю. Не завершен, к сожалению, турнир. И очень жаль. Конечно, были те, кому это не очень понравилось, не очень было интересно. Были даже, так скажем, противники этого турнира. Но в любом случае этот турнир свою аудиторию нашел.

И, на мой взгляд, было интересно, может быть, даже большинству спортсменов, а может быть, даже и всем. Потому что я слышал от спортсменов только положительные отзывы об этом турнире, и жаль, что он не завершён.

— В целом есть какой-то шанс, что этот проект вернется в новом сезоне?

— Я думаю, всегда есть шансы, мы пока не знаем, однако я думаю, что рано или поздно обязательно узнаем, будет ли продолжение и будет ли подведен какой-то итог.

Или же, если не будет продолжения, будет ли этот турнир в каком-то другом формате, я думаю, что рано или поздно мы все узнаем, надо только подождать.