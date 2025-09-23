Хромых о тренерстве: «Сначала было непросто с детьми. Но достаточно быстро я нашла с ними общий язык через игровые формы»

Майя Хромых рассказала о тренерской работе с детьми и взрослыми любителями.

– Сначала, конечно, было непросто с детьми. Но достаточно быстро я нашла с ними общий язык через игровые формы. Для меня это что-то новое, некоторые тренировочные моменты открылись совершенно с другой стороны, и теперь я понимаю своих тренеров и осознаю, насколько это титанический труд.

– Кого сложнее тренировать: детей или любителей?

– На самом деле нет такого, что кого-то легче, а кого-то тяжелее. Есть разница в том, что у детей нет страха делать какие-то элементы, а у взрослых он есть.

Я стараюсь привести какие-то примеры, может, даже из собственного опыта, когда мне было страшно выполнять какие-то элементы и как я с этим справлялась. Иногда просто объясняю, что ничего страшного не произойдет и все будет хорошо.

Также разница бывает в том, что детям сложнее донести, как правильно выполнять элементы, взрослым это легче дается, – сказала Хромых.