Майя Хромых: «Отголоски травм остались. У большинства спортсменов это есть. Спорт не лечит, он калечит»

19-летняя фигуристка Майя Хромых рассказала о состоянии здоровья.

Последний раз Хромых участвовала в соревнованиях на чемпионате России-2024 – там она заняла последнее, 18-е место. До этого она перенесла серьезную травму руки. Также сообщалось, что ее беспокоит травма спины, полученная еще во время юниорского этапа карьеры.

Сейчас Хромых занимается тренерской деятельностью.

– Все ли травмы удалось полностью вылечить? Все ли сейчас хорошо в плане здоровья?

– Конечно, отголоски травм остались. От этого, к сожалению, некуда деться. У большинства спортсменов это есть. Спорт не лечит, он калечит, – сказала Хромых.