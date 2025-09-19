3

Туктамышева, Глейхенгауз, Попова, Энберт, Федорова будут комментировать олимпийский отборочный турнир в Okko

Стало известно, кто будет комментировать олимпийский отбор фигуристов в Okko.

Соревнования в Пекине пройдут с 19 по 21 сентября.

19 сентября, пятница

  • Танцы на льду, ритм-танец – Бетина Попова

  • Пары, короткая программа – Александр Энберт

  • Женщины, короткая программа – Лина Федорова

20 сентября, суббота

  • Мужчины, короткая программа – Даниил Глейхенгауз, Лина Федорова

  • Пары, произвольная программа – Александр Энберт

  • Женщины, произвольная программа – Лина Федорова

21 сентября, воскресенье

  • Танцы на льду, произвольный танец – Бетина Попова

  • Мужчины, произвольная программа – Елизавета Туктамышева, Лина Федорова

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на турнире в нейтральном статусе.

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Okko
