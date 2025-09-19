Туктамышева, Глейхенгауз, Попова, Энберт, Федорова будут комментировать олимпийский отборочный турнир в Okko
Стало известно, кто будет комментировать олимпийский отбор фигуристов в Okko.
Соревнования в Пекине пройдут с 19 по 21 сентября.
19 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец – Бетина Попова
Пары, короткая программа – Александр Энберт
Женщины, короткая программа – Лина Федорова
20 сентября, суббота
Мужчины, короткая программа – Даниил Глейхенгауз, Лина Федорова
Пары, произвольная программа – Александр Энберт
Женщины, произвольная программа – Лина Федорова
21 сентября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец – Бетина Попова
Мужчины, произвольная программа – Елизавета Туктамышева, Лина Федорова
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на турнире в нейтральном статусе.
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Okko
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости