Туктамышева, Глейхенгауз, Попова, Энберт, Федорова будут комментировать олимпийский отборочный турнир в Okko

Стало известно, кто будет комментировать олимпийский отбор фигуристов в Okko.

Соревнования в Пекине пройдут с 19 по 21 сентября. 19 сентября, пятница Танцы на льду, ритм-танец – Бетина Попова

Пары, короткая программа – Александр Энберт

Женщины, короткая программа – Лина Федорова 20 сентября, суббота Мужчины, короткая программа – Даниил Глейхенгауз, Лина Федорова

Пары, произвольная программа – Александр Энберт

Женщины, произвольная программа – Лина Федорова 21 сентября, воскресенье Танцы на льду, произвольный танец – Бетина Попова

Мужчины, произвольная программа – Елизавета Туктамышева, Лина Федорова Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на турнире в нейтральном статусе. Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник