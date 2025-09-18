Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе. На первой его тоже не было
Петр Гуменник пропустил вторую тренировку на олимпийском отборе.
На первой тренировке его тоже не было – спортсмен не успел на нее из-за позднего прилета в Пекин.
На жеребьевке короткой программы вместо Гуменника жребий вытягивал представитель Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валерий Артюхов.
Короткая программа у мужчин пройдет 20 сентября. Россиянин выйдет на лед под вторым номером.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости