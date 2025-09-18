Петр Гуменник не вышел на первую тренировку на отборочном турнире в Пекине
Российский фигурист Петр Гуменник пропустил первую тренировку на отборе к ОИ.
Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко вылетели в Пекин, где проходит олимпийская квалификация, накануне вечером.
Самолет с фигуристом приземлился в Пекине утром. На тренировку, которая началась в 8:30 по местному времени, Гуменник не вышел.
