Петр Гуменник стартует вторым в короткой программе олимпийской квалификации.
Самого Гуменника на жеребьевке в Пекине не было, жребий за него вытягивал представитель ФФКР Валерий Артюхов.
Вместе с россиянином в первой разминке выступят фигуристы из Беларуси, Эквадора, Португалии и Ирландии.
Короткая программа у мужчин начнется 20 сентября в 5:00 по московскому времени.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
