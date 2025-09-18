Петр Гуменник стартует вторым в короткой программе олимпийской квалификации.

Самого Гуменника на жеребьевке в Пекине не было, жребий за него вытягивал представитель ФФКР Валерий Артюхов.

Вместе с россиянином в первой разминке выступят фигуристы из Беларуси, Эквадора, Португалии и Ирландии.

Короткая программа у мужчин начнется 20 сентября в 5:00 по московскому времени.