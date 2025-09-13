  • Спортс
  • Авербух о смене произвольной Гуменника: «Успех и признанность программы «Онегин» давили бы на любую программу, которую бы мы ни сделали»
39

Авербух о смене произвольной Гуменника: «Успех и признанность программы «Онегин» давили бы на любую программу, которую бы мы ни сделали»

Илья Авербух объяснил, почему Петр Гуменник вернулся к прошлогодней произвольной.

«В прошлом году я поставил программу Петру Гуменнику «Онегин», которая получила очень высокую оценку и стала настоящим событием в мире российского фигурного катания. В этом году Вероника Дайнеко и Петр вновь обратились ко мне для создания новой произвольной программы.

Но, приступая к ней, мы не оставляли мысли, что если эта программа не была показана на международной арене, то, возможно, вернемся к программе, которую мы сделали в прошлом году. Они позвонили мне, и я с удовольствием бросился в эту работу. Мы сделали, мне кажется, очень интересную программу, но при этом мы не оставляли историю Евгения Онегина.

Безусловно, когда программа уже обкатана, ее все знают, и при этом она не была показана на международной арене, то вполне логично вернуться к той программе. Безусловно, успех и признанность программы «Онегин» давили бы на любую программу, которую бы мы ни сделали.

Уверен, если бы не олимпийский сезон и не колоссальная ответственность, то, безусловно, такого вопроса бы не стояло. Но сейчас, когда так много различных вводных, в том числе и психологического давления, которое свалится на наших ребят, решение и штаба Этери Тутберидзе, и тренерского штаба Петра Гуменника о том, чтобы идти с уже обкатанными, успешными программами, вполне логично», – сказал хореограф.

Петр Гуменник выступит со старой произвольной программой «Онегин» на олимпийском отборе в Пекине

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoПетр Гуменник
logoсборная России
logoИлья Авербух
мужское катание
