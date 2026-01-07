Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы

Ефимова и Митрофанов представят короткую программу на чемпионате США.

В ночь с 7 на 8 января на чемпионате США в Сент-Луисе пары выступят с короткими программами.

Чемпионат США

Сент-Луис

Пары

Короткая программа

Начало – 1:30 по московскому времени (8 января).

Первая разминка

1. Линзи Фицпатрик – Кейтон Берингер

2. Челси Лю – Райан Бидард

3. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр

Вторая разминка

4. Одри Шин – Балаж Надь

5. Оливия Флорес – Люк Ванг

6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес

Третья разминка

7. Кэти Макбет – Даниил Паркман

8. Эмили Чан – Акира Спенсер Хоу

9. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов

10. Элли Кам – Дэнни О’Ши