Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы
В ночь с 7 на 8 января на чемпионате США в Сент-Луисе пары выступят с короткими программами.
Чемпионат США
Сент-Луис
Пары
Короткая программа
Начало – 1:30 по московскому времени (8 января).
Первая разминка
1. Линзи Фицпатрик – Кейтон Берингер
2. Челси Лю – Райан Бидард
3. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр
Вторая разминка
4. Одри Шин – Балаж Надь
5. Оливия Флорес – Люк Ванг
6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес
Третья разминка
7. Кэти Макбет – Даниил Паркман
8. Эмили Чан – Акира Спенсер Хоу
9. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов
10. Элли Кам – Дэнни О’Ши
