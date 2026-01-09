Фигурист Мозалев о сравнении Санкт-Петербурга и Москвы: для работы лучше Москва.

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, какой город лучше для работы – Санкт-Петербург или Москва.

Спортсмен перешел в группу Этери Тутберидзе в 2024 году.

«Уже полностью адаптировался к Москве. Вечный вопрос, какой город лучше – Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы – Москва. Совершенно другой темп, город все время держит в тонусе. Питер же более спокойный. Это мой родной город, сейчас приезжаю сюда с удовольствием отдыхать», – сказал Мозалев.