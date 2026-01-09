Андрей Мозалев: «Вечный вопрос, какой город лучше – Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы – Москва»
Фигурист Мозалев о сравнении Санкт-Петербурга и Москвы: для работы лучше Москва.
Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, какой город лучше для работы – Санкт-Петербург или Москва.
Спортсмен перешел в группу Этери Тутберидзе в 2024 году.
«Уже полностью адаптировался к Москве. Вечный вопрос, какой город лучше – Санкт-Петербург или Москва. Отвечу, что для работы – Москва. Совершенно другой темп, город все время держит в тонусе. Питер же более спокойный. Это мой родной город, сейчас приезжаю сюда с удовольствием отдыхать», – сказал Мозалев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
