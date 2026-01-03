  • Спортс
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала выход фильма про нее одним из самых приятных событий прошлого года.

Фильм «Роднина», основанный на биографии спортсменки, вышел на экраны в марте.

«Для меня очень важным событием в 2025 году был выход фильма про меня. По крайней мере, мне он понравился, но не знаю, как остальные оценили. Я очень благодарна людям и всему коллективу, работавшему над фильмом, за такое прочтение и доброе отношение.

Понятно, выход фильма про меня не главное достижение, но одно из самых приятных событий в моей жизни в прошлом году», – сказала Роднина. 

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
