Роман Савосин: «Если появится возможность выступать на международных соревнованиях – это будет на грани фантастики»
Савосин о возможном выступлении на мировой арене: это на грани фантастики.
Российский фигурист Роман Савосин высказался о возможном возвращении на международные старты.
«Много говорил о том, что лично мне не особо принципиально выступать на международных соревнованиях. Но, безусловно, если такая возможность появится – это будет на грани фантастики, потому что я уже не рассчитывал на это.
В любом случае буду очень рад за наших юных ребят, которые многое показывают на наших стартах. Считаю, они смогут проявить себя и забрать те медали, которых они достойны», – сказал Савосин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
