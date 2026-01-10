Вайцеховская о победе Гленн на чемпионате США: «Ее прокат был именно олимпийским, во всех отношениях. Из тех, что называют прокатом всей жизни»

Вайцеховская оценила победу Гленн на чемпионате США.

Журналист Елена Вайцеховская оценила победу Эмбер Гленн на чемпионате США.

«По итогу выступления Эмбер Гленн и ее третьей победы на чемпинате США мысль у меня одна: мне очень, просто невероятно захотелось увидеть прокат Гленн на Олимпийских играх. Потому что вчерашний был именно олимпийским, во всех отношениях. Из тех, что называют прокатом всей жизни.

Я не хочу сказать, что с таким прокатом Гленн выиграет Олимпиаду. Но по концентрации, по внутренней отдаче, по эмоциям это был абсолютный запредел. Выступление человека, который поставил абсолютно все свое имущество на условное «13 черное» – и сорвал банк.

Не дает покоя только то, что не там и не сейчас такой прокат должен был случиться. Ну а теперь Гленн в Милане для меня – одна из наиболее захватывающих интриг. Возможно, потому, что я не очень верю, что Эмбер окажется способна так откатать программу два раза подряд», – написала Вайцеховская.