Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» начнутся в течение недели (Sport24)

Съемки нового сезона «Ледникового периода» начнутся в течение недели.
В течение недели стартуют съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, сообщил источник Sport24.
Спортивно-развлекательное шоу «Ледниковый период» производства Первого канала с перерывами транслируется с 2006 года. Известные фигуристы, а также звезды кино, театра, эстрады и телевидения выступают в рамках шоу с показательными номерами на льду.
В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. В 2025 году проект не выходил.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
