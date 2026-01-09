Кондратюк о лучших спортсменах 2025 года: «Для меня это Овечкин и Дюплантис. В фигурном катании, конечно, Малинин»
Фигурист Кондратюк назвал Овечкина и Дюплантиса спортсменами года.
Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, кого считает лучшими спортсменами 2025 года.
«Если не брать фигурное катание, то выделил бы нескольких. Для меня это Александр Овечкин и Арман Дюплантис.
В фигурном катании, конечно, Илья Малинин», – сказал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
