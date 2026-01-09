Вадим Колесник: «Мне за это могут голову оторвать, но Монреаль на самом деле очень, очень сильно подвязан под судейство»

Фигурист Колесник о танцах на льду: Монреаль очень сильно подвязан под судейство.

Американский фигурист Вадим Колесник , выступающий в танцах на льду с Эмилией Зингас, считает, что судьи оценивают дуэты из Монреальской академии более благосклонно.

Зингас и Колесник тренируются у Игоря Шпильбанда.

«Мне за это могут голову оторвать, но Монреаль на самом деле очень, очень сильно подвязан под судейство. Все равно есть пары, которые пробиваются благодаря таланту и тренировкам, как канадцы [Пайпер Гиллес и Поль Пуарье ], например. Но Монреаль остается Монреалем. Вот сейчас все закончат [карьеру после Олимпиады], и, возможно, у них тоже начнется спад», – сказал Колесник в интервью «Суспільне Спорт».