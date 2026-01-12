Чемпионат Канады. Гиллес и Пуарье, Гоголев, Скизас, Перейра и Мишо победили, Дэйлман – 2-я, Мессинг – 5-й

Танцоры Гиллес и Пуарье победили на чемпионате Канады.

В Гатино завершился чемпионат Канады по фигурному катанию.

Стивен Гоголев одержал победу у мужчин, Лиа Перейра и Трент Мишо – у пар, Маделин Скизас – у женщин, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – в танцах на льду.

Чемпионат Канады

Гатино

Мужчины

Итоговое положение

1. Стивен Гоголев – 275,50 (99,60 + 175,90)

2. Роман Садовский – 255,10 (81,79 + 173,31)

3. Алекса Ракич – 246,02 (83,60 + 162,42)

4. Уэсли Чу – 241,48 (89,14 + 152,34)

5. Киган Мессинг – 227,76 (79,05 + 148,71)

6. Джон Ким – 219,00 (80,01 + 138,99)

Полные результаты – здесь .

Пары

Итоговое положение

1. Лиа Перейра – Трент Мишо – 204,14 (69,11 + 135,03)

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 201,36 (78,35 + 123,01)

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 197,41 (64,92 + 132,49)

4. Ава Кемп – Йонатан Елизаров – 186,19 (65,85 + 120,34)

5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер – 166,71 (59,04 + 107,67)

6. Мию Юноки – Тристан Тейлор – 164,59 (58,82 + 105,77)

7. Элиана Секунда – Тьерри Ферлан – 131,26 (48,54 + 82,72)

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 231,05 (93,11 + 137,94)

2. Марджори Лажуа – Закари Лага – 217,32 (86,93 + 130,39)

3. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак – 200,93 (78,64 + 122,29)

4. Алисия Фаббри – Пол Айер – 196,12 (78,05 + 118,07)

5. Алиса Робинсон – Джейкоб Портц – 175,61 (68,81 + 106,80)

6. Лили Хенсен – Натан Ликерс – 174,85 (66,93 + 107,92)

7. Джейми Фурнье – Эверест Жу – 173,95 (68,08 + 105,87)

8. Хлоя Нгуен – Брендан Джанг – 172,44 (67,72 + 104,72)

Полные результаты – здесь .

Женщины

Итоговое положение

1. Маделин Скизас – 200,86 (64,92 + 135,94)

2. Габриэль Дэйлман – 195,35 (66,32 + 129,03)

3. Квон Мин Соль – 193,18 (66,51 + 126,07)

4. Меган Вудли – 178,46 (59,64 + 118,82)

5. Лулу Лин – 174,94 (55,72 + 119,22)

6. Риз Роуз – 174,43 (59,99 + 114,44)

7. Фи Энн Лэндри – 174,34 (56,56 + 117,78)

8. Сара-Мод Дюпюи – 169,95 (65,74 + 104,21)

9. Кайя Руйтер – 168,62 (60,78 + 107,84)

Полные результаты – здесь .