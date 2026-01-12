44

Чемпионат Канады. Гиллес и Пуарье, Гоголев, Скизас, Перейра и Мишо победили, Дэйлман – 2-я, Мессинг – 5-й

Танцоры Гиллес и Пуарье победили на чемпионате Канады.

В Гатино завершился чемпионат Канады по фигурному катанию. 

Стивен Гоголев одержал победу у мужчин, Лиа Перейра и Трент Мишо – у пар, Маделин Скизас – у женщин, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – в танцах на льду.

Чемпионат Канады

Гатино

Мужчины

Итоговое положение

1. Стивен Гоголев – 275,50 (99,60 + 175,90)

2. Роман Садовский – 255,10 (81,79 + 173,31)

3. Алекса Ракич – 246,02 (83,60 + 162,42)

4. Уэсли Чу – 241,48 (89,14 + 152,34)

5. Киган Мессинг – 227,76 (79,05 + 148,71)

6. Джон Ким – 219,00 (80,01 + 138,99)

Полные результаты – здесь.

Пары

Итоговое положение

1. Лиа Перейра – Трент Мишо – 204,14 (69,11 + 135,03)

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 201,36 (78,35 + 123,01)

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 197,41 (64,92 + 132,49)

4. Ава Кемп – Йонатан Елизаров – 186,19 (65,85 + 120,34)

5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер – 166,71 (59,04 + 107,67)

6. Мию Юноки – Тристан Тейлор – 164,59 (58,82 + 105,77)

7. Элиана Секунда – Тьерри Ферлан – 131,26 (48,54 + 82,72)

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 231,05 (93,11 + 137,94)

2. Марджори Лажуа – Закари Лага – 217,32 (86,93 + 130,39)

3. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак – 200,93 (78,64 + 122,29)

4. Алисия Фаббри – Пол Айер – 196,12 (78,05 + 118,07)

5. Алиса Робинсон – Джейкоб Портц – 175,61 (68,81 + 106,80)

6. Лили Хенсен – Натан Ликерс – 174,85 (66,93 + 107,92)

7. Джейми Фурнье – Эверест Жу – 173,95 (68,08 + 105,87)

8. Хлоя Нгуен – Брендан Джанг – 172,44 (67,72 + 104,72)

Полные результаты – здесь

Женщины

Итоговое положение

1. Маделин Скизас – 200,86 (64,92 + 135,94)

2. Габриэль Дэйлман – 195,35 (66,32 + 129,03)

3. Квон Мин Соль – 193,18 (66,51 + 126,07)

4. Меган Вудли – 178,46 (59,64 + 118,82)

5. Лулу Лин – 174,94 (55,72 + 119,22)

6. Риз Роуз – 174,43 (59,99 + 114,44) 

7. Фи Энн Лэндри – 174,34 (56,56 + 117,78)

8. Сара-Мод Дюпюи – 169,95 (65,74 + 104,21) 

9. Кайя Руйтер – 168,62 (60,78 + 107,84)

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
чемпионат Канады
logoсборная Канады
результаты
logoПоль Пуарье
Алисия Фаббри
танцы на льду
Уэсли Чу
logoПайпер Гиллес
Трент Мишо
Сара-Мод Дюпюи
Ава Рэй Кемп
Лукас Этьер
logoДеанна Стеллато-Дудек
Пол Айер
logoЗакари Лага
мужское катание
logoМаксим Дешам
Габриэль Дэйлман
Йонатан Елизаров
Лиа Перейра
Кайя Руйтер
женское катание
logoКиган Мессинг
Маделин Скизас
Ромен Ле Гак
Мари-Жад Лорьо
logoМарджори Лажуа
пары
logoСтивен Гоголев
Келли-Энн Лорин
Роман Садовский
Дэвид Бондарь
Джон Ким
Жасмин Дерошер
Мэттью Ньюэм
Киран Трэшер
Алекса Ракич
Квон Мин Соль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Коляда о комментировании: «Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать»
вчера, 19:31
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
вчера, 19:20
Татьяна Тарасова: «Если МОК не вмешивается в политику, пусть возвращает нас и еще извиняется»
вчера, 18:44
Роднина о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США: «Это результат наших тяжелых 90-х годов»
вчера, 16:54
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Хендрикс, Пинзарроне, Гутманн, Петрыкина, Репонд представят короткие программы
вчера, 16:17
Сизерон о книге Пападакис: «Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, хотел бы выразить непонимание и несогласие»
вчера, 15:43
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко покажут короткие программы
вчера, 15:02
Чемпионат Санкт-Петербурга перенесен на 14-15 февраля
вчера, 14:12
Акопова о невыдаче визы в Великобританию: «Шокирующая новость для нас. Подавали на визу месяц назад, она до сих пор не готова»
вчера, 13:20
Армянские фигуристы Данильянц, Акопова и Рахманин не выступят на чемпионате Европы, так как не получили визы
вчера, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39