Чемпионат Канады. Гиллес и Пуарье, Гоголев, Скизас, Перейра и Мишо победили, Дэйлман – 2-я, Мессинг – 5-й
В Гатино завершился чемпионат Канады по фигурному катанию.
Стивен Гоголев одержал победу у мужчин, Лиа Перейра и Трент Мишо – у пар, Маделин Скизас – у женщин, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье – в танцах на льду.
Чемпионат Канады
Гатино
Мужчины
Итоговое положение
1. Стивен Гоголев – 275,50 (99,60 + 175,90)
2. Роман Садовский – 255,10 (81,79 + 173,31)
3. Алекса Ракич – 246,02 (83,60 + 162,42)
4. Уэсли Чу – 241,48 (89,14 + 152,34)
5. Киган Мессинг – 227,76 (79,05 + 148,71)
6. Джон Ким – 219,00 (80,01 + 138,99)
Полные результаты – здесь.
Пары
Итоговое положение
1. Лиа Перейра – Трент Мишо – 204,14 (69,11 + 135,03)
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 201,36 (78,35 + 123,01)
3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 197,41 (64,92 + 132,49)
4. Ава Кемп – Йонатан Елизаров – 186,19 (65,85 + 120,34)
5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер – 166,71 (59,04 + 107,67)
6. Мию Юноки – Тристан Тейлор – 164,59 (58,82 + 105,77)
7. Элиана Секунда – Тьерри Ферлан – 131,26 (48,54 + 82,72)
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 231,05 (93,11 + 137,94)
2. Марджори Лажуа – Закари Лага – 217,32 (86,93 + 130,39)
3. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак – 200,93 (78,64 + 122,29)
4. Алисия Фаббри – Пол Айер – 196,12 (78,05 + 118,07)
5. Алиса Робинсон – Джейкоб Портц – 175,61 (68,81 + 106,80)
6. Лили Хенсен – Натан Ликерс – 174,85 (66,93 + 107,92)
7. Джейми Фурнье – Эверест Жу – 173,95 (68,08 + 105,87)
8. Хлоя Нгуен – Брендан Джанг – 172,44 (67,72 + 104,72)
Полные результаты – здесь.
Женщины
Итоговое положение
1. Маделин Скизас – 200,86 (64,92 + 135,94)
2. Габриэль Дэйлман – 195,35 (66,32 + 129,03)
3. Квон Мин Соль – 193,18 (66,51 + 126,07)
4. Меган Вудли – 178,46 (59,64 + 118,82)
5. Лулу Лин – 174,94 (55,72 + 119,22)
6. Риз Роуз – 174,43 (59,99 + 114,44)
7. Фи Энн Лэндри – 174,34 (56,56 + 117,78)
8. Сара-Мод Дюпюи – 169,95 (65,74 + 104,21)
9. Кайя Руйтер – 168,62 (60,78 + 107,84)
Полные результаты – здесь.