Алиса Лью: «Не думаю, что завершу карьеру в ближайшем будущем. Не могу представить, что через год не буду кататься»

Американская фигуристка Лью: не думаю, что завершу карьеру в ближайшем будущем.

Чемпионка мира по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, продолжит ли карьеру после Олимпиады-2026 в Милане.

«Мне очень нравится кататься, поэтому я не думаю, что завершу карьеру в ближайшем будущем, и это звучит безумно, потому что долгое время я думала по-другому. Многие спрашивают меня, планирую ли я завершить карьеру после этого сезона, и я действительно задумалась над этим вопросом. Я не могу представить, что через год не буду кататься. Я не могу представить, что в следующем году не выйду на лед», – сказала Лью.

«Эта Олимпиада, несомненно, будет сильно отличаться от предыдущей во многих отношениях. И не только в плане возраста – в прошлый раз мне было 16 лет, и я не очень-то любила кататься. Мне не нравились мои программы. Я просто не участвовала в процессе.

На этот раз я действительно увлечена, и я узнаю многих фигуристов намного лучше, чем раньше. Многие из них – новички. Когда я завершила карьеру, многие тоже ушли. Так что, вернувшись, я чувствую себя в совершенно новой команде. Я всех очень люблю. Есть много хороших фигуристов, так что за ними тоже интересно наблюдать», – отметила американка.

Алиса Лью все-таки с новой программой (и прической). А ждать ли ультра-си?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Cosmopolitan
logoОлимпиада-2026
logoАлиса Лью
женское катание
logoсборная США
