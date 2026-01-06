Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»

Радионова: Тарасова сыграла большую роль в моей карьере.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 по фигурному катанию Елена Радионова отметила большой вклад Татьяны Тарасовой в развитие карьеры.

Сегодня Радионовой исполняется 27 лет.

– Поддерживаете ли общение с Татьяной Анатольевной Тарасовой?

– Да, с Татьяной Анатольевной, конечно, поддерживаем связь. Как раз когда я приезжала на каток ЦСКА, тоже ее застала. Познакомила ее со своей дочкой, она на тот момент еще была совсем маленькая. Конечно, когда есть возможность, стараемся со всеми видеться и быть на связи.

– Можете ли вспомнить главный совет или напутствие от Татьяны Анатольевны?

– Татьяна Анатольевна сыграла большую роль в моей карьере, всегда приезжала ко мне на тренировки и внесла большой вклад перед вторым юниорским чемпионатом мира. У меня была травма, и она тогда в меня очень сильно верила, говорила: «Она поедет на чемпионат мира, она все сможет, она все сделает».

Я пропускала юниорский чемпионат России из‑за травмы, и так как была действующей чемпионкой мира, у меня было право поехать на турнир. Стоял вопрос: поеду ли я или нет. Татьяна Анатольевна в тот момент очень верила в меня. И благодаря ей, я поехала туда очень заряженная. Была очень рада, что выполнила все хорошо и не подвела никого в тот момент. В первую очередь, не подвела ее и саму себя.

– Какой она тренер? Со стороны выглядит очень строгой, но могла ли пошутить на тренировках?

– Мы знаем, что Татьяна Анатольевна – очень яркая женщина с очень сильной энергетикой. И когда она приходила на тренировки, всегда всех заряжала. На катке стоял какой‑то невероятный рабочий процесс, все старались и носились. Приходит Татьяна Анатольевна, и все другими красками начинает оживать.

Она была и в меру строгой, и, конечно, могла пошутить. Она меня всегда называла: Ленок‑Ленок. Она знала, что надо для спортсмена – для того, чтобы была хорошая работа. Где‑то подбодрит, посмеяться с ней можно было, но где‑то, наоборот, могла строго поговорить, – рассказала Радионова.