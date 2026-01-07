Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами

Лью, Гленн, Левито покажут короткие программы на чемпионате США.

8 января на чемпионате США в Сент-Луисе фигуристки выйдут на лед с короткими программами.

Чемпионат США

Сент-Луис

Пары

Короткая программа

Начало – 4:20 по московскому времени (8 января).

Первая разминка

1. Анабель Уоллес

2. Эрика Мачида

3. Брук Гевалт

4. Кэти Шен

5. Эмилия Немировски

6. Логан Хигасэ-Чен

Вторая разминка

7. Алина Бонилло

8. Соня Хилмер

9. Шерри Чжан

10. Софи Джолин фон Фельтен

11. Джозефин Ли

12. Старр Эндрюс

Третья разминка

13. Элис Лин-Грейси

14. Сара Эверхардт

15. Брэди Теннелл

16. Алиса Лью

17. Изабо Левито

18. Эмбер Гленн