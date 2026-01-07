63

Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами

Лью, Гленн, Левито покажут короткие программы на чемпионате США.

8 января на чемпионате США в Сент-Луисе фигуристки выйдут на лед с короткими программами.

Чемпионат США

Сент-Луис

Пары

Короткая программа

Начало – 4:20 по московскому времени (8 января).

Первая разминка

1. Анабель Уоллес

2. Эрика Мачида

3. Брук Гевалт

4. Кэти Шен

5. Эмилия Немировски

6. Логан Хигасэ-Чен

Вторая разминка

7. Алина Бонилло

8. Соня Хилмер

9. Шерри Чжан

10. Софи Джолин фон Фельтен

11. Джозефин Ли

12. Старр Эндрюс

Третья разминка

13. Элис Лин-Грейси

14. Сара Эверхардт

15. Брэди Теннелл

16. Алиса Лью

17. Изабо Левито

18. Эмбер Гленн

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная США
женское катание
результаты
чемпионат США
logoИзабо Левито
Старр Эндрюс
Соня Хилмер
Шерри Чжан
logoБрэди Теннелл
Эмилия Немировски
logoЭмбер Гленн
Логан Хигасэ-Чен
logoАлиса Лью
Элис Лин-Грейси
Софи Джолин фон Фельтен
Сара Эверхардт
Джозефин Ли
Алина Бонилло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Golden Spin. Теннелл победила, Кархунен – 2-я, Самоделкина – 3-я
6 декабря 2025, 14:50
⚡ Финал Гран-при. Лью победила, Накаи – 2-я, Сакамото – 3-я
6 декабря 2025, 13:10
Финал Гран-при. Чиба выиграла короткую программу, Лью – 2-я, Накаи – 3-я, Сакамото – 5-я
5 декабря 2025, 12:45
Главные новости
Чемпионат США. Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши, Чан и Хоу покажут короткие программы
вчера, 20:15
Ирина Роднина: «Россию ограничивают во всем, не только в спорте. Нашим спортсменам в 2026 году пожелаю хорошо себя показать на Олимпиаде»
вчера, 20:20
«Это точно не та Африка, которую ожидаешь увидеть, но стоит того, чтобы там побывать». Глейхенгауз рассказал о путешествии в ЮАР
вчера, 20:10
Москвина о роли черепахи Тортиллы в шоу: «Думала отказаться, но решила – да попробую, чем черт не шутит. Ведь я молодая, мне всего 84»
вчера, 20:05
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде
вчера, 19:03
Илья Малинин: «У меня все еще огромный потенциал для роста. Хотел бы продолжать кататься в течение трех олимпийских циклов»
вчера, 15:27
Илья Малинин: «Возможно, если бы я поехал на Олимпиаду-2022, я бы вообще не катался после этих Игр»
вчера, 15:09
Журова о топе олимпийских моментов без россиян: «Сейчас наплыв русофобии, с этим связано такое решение ISU. Но все вернется на круги своя»
вчера, 14:30
Татьяна Тарасова: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Не понимаю людей, которые против трансляции»
вчера, 13:55
Губерниев о топе олимпийских моментов без россиян: «ISU просто сел голой жопой на ежа. Слезы Родниной – главный момент в истории фигурного катания»
вчера, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря 2025, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря 2025, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря 2025, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря 2025, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря 2025, 12:57