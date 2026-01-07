Чемпионат США. Лью, Гленн, Левито, Теннелл, Эверхардт выступят с короткими программами
Лью, Гленн, Левито покажут короткие программы на чемпионате США.
8 января на чемпионате США в Сент-Луисе фигуристки выйдут на лед с короткими программами.
Чемпионат США
Сент-Луис
Пары
Короткая программа
Начало – 4:20 по московскому времени (8 января).
Первая разминка
1. Анабель Уоллес
2. Эрика Мачида
3. Брук Гевалт
4. Кэти Шен
5. Эмилия Немировски
6. Логан Хигасэ-Чен
Вторая разминка
7. Алина Бонилло
8. Соня Хилмер
9. Шерри Чжан
10. Софи Джолин фон Фельтен
11. Джозефин Ли
12. Старр Эндрюс
Третья разминка
13. Элис Лин-Грейси
14. Сара Эверхардт
15. Брэди Теннелл
16. Алиса Лью
17. Изабо Левито
18. Эмбер Гленн
