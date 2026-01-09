Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»

Юрий Лоза: правильно будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении.

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о показе Олимпиады-2026 в Италии на российском ТВ.

«Стоит ли показывать Олимпиаду по телевидению? Мне кажется, это будет неинтересно. Трансляции стоят денег, их надо закупать. А для чего? Я не очень понимаю, за что в нынешней ситуации надо платить деньги. Нас не пускают, а мы платим МОК деньги. Что за бред?

Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении. Но спортсмены могут ехать и выступать там», – сказал Лоза.