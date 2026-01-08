Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»

Степанова и Букин обратились с пожеланиями к своим болельщикам.

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин поблагодарили своих болельщиков за поддержку.

«Хочу пожелать, чтобы над каждым человеком светило свое личное солнышко, которое будет освещать дорогу вперед. Это наша с Сашей маленькая мантра – идти за своим солнышком дальше. Но главное – желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. Чтобы поддерживали так же, как они поддерживают нас. И чтобы они никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы», – сказал Букин.

«То, что они делают для нас на трибунах, – это невероятно, и мы очень им за это благодарны. Нам правда важно и приятно чувствовать такую поддержку. То, как у нас болеют, какую энергию дарят – это что-то особенное. Мне кажется, они отдают очень много, потому что этот обмен энергией мы действительно чувствуем. Поэтому хочется пожелать им здоровья, хорошего отдыха в новогодние праздники, сил и любви. Больше приятных моментов, добрых дел и поводов для радости, чтобы каждый день люди становились чуточку счастливее, чем вчера», – отметила Степанова.