Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»

Трусова: нынешние юниоры – смелые, интересные, нравится за ними наблюдать.

Фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная высказались о том, чем нынешнее поколение юниоров в фигурном катании отличается от их поколения.

– Сегодняшние юниоры, какие они – дерзкие, смелые... какое главное качество вы бы выделили? Отличаются ли они от вашего поколения или все юниоры похожи друг на друга?

Трусова: Юниоры, мне кажется, всегда дерзкие, смелые, особенно сейчас, например, в парном катании, когда они делают четверные подкрутки, четверные выбросы. Очень круто! Мне нравится.

Люди вообще не похожи, они не бывают похожими друг на друга, все очень разные, отличаются поколения, наше от сегодняшних юниоров. Думаю, у каждого поколения есть свои плюсы, свои минусы. Но сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные.

Все идут вперед, программы интересные ставят, совмещают техническую сложность с интересными фишками. Мне нравится за ними наблюдать и с ними работать.

Щербакова: Смелые, определенно, очень смелые и не боятся раздвигать границы возможностей, пробовать новое, рисковать. Вот даже сейчас я наблюдала на Кубке за тренировкой девочек – невероятное количество сложнейших прыжков. И то, как бесстрашно они на них заходят, очень впечатляет.

Были ли мы другие? Нет, у юниоров эти качества сильнее чувствуются – это бесстрашие абсолютное. Наверное, взрослые спортсмены уже более вдумчивые, и от этого, возможно, появляется уже больше барьеров, рамок. А юниоры бесстрашные и готовы пробовать все, рисковать.

Косторная: Они и смелые, и дерзкие, и яркие. И не боятся быть такими, какие есть. Мы чуть-чуть были закрытыми, мира не видевшие, удивлялись всему. Мы были как дети, которые только познают мир.

А сегодняшние юниоры все видели, все знают. Этим они отличаются от нас. Но, думаю, они с таким же огнем в глазах, такие же целеустремленные, как и мы были в их возрасте.