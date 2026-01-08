Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»

Александра Трусова рассказала, что подарила машину маме на Новый год.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова подарила машину своей маме на Новый год.

Об этом фигуристка рассказала в телеграм-канале, опубликовав влог .

«Для мамы мне захотелось устроить небольшое новогоднее чудо. Во влоге рассказали, как мы выбирали подарок, и показали реакцию мамы. Начало 2026 года определенно запомнилось всем», – написала Трусова.