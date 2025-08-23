15

Щербакова о «Летфесте»: «Мне кажется, что и наш перформанс, и аппарат, и все вместе очень гармонично, красиво смотрелось»

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от фестиваля летательных аппаратов.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала капитаном одной из команд на фестивале самодельных летательных аппаратов «Летфест» в парке «Музеон» на Крымской набережной в Москве.

– Впечатлила больше конструкция. Ребята очень далеко улетели. Мне кажется, мне все сказали, что мы хорошо прошли это испытание.

– Что вы чувствовали, сидя на такой высоте на руках?

– Честно? Страх. В этот момент, возможно, можно прочитать по моим губам, что я говорила: «Пожалуйста, медленнее, можете, пожалуйста, помедленнее». Потому что я очень боюсь высоких поддержек, но стараюсь перебарывать себя.

– Как вы оцениваете саму конструкцию? Не хотелось ли полететь?

– Возможно, были бы другие погодные условия, я бы об этом задумалась. Но сейчас, честно говоря, горжусь ребятами команды, которые полетели, еще и так долго, так бесстрашно прыгнули.

– Сравнимы ли ощущения здесь, на фестивале во время выступления, с ощущениями на спортивных выступлениях?

– Нет, мне кажется, это все‑таки совсем разные вещи. Сложно сравнить.

– В какой номинации хотели бы победить?

– Мне кажется, как спортсменке, в первую очередь, дальность полета. И, конечно, мне кажется, что у нас и наш перформанс, и аппарат, и все вместе очень гармонично, красиво смотрелось. И мне кажется, что на другие награды тоже можно рассчитывать.

– Сегодня был максимум, который вы могли показать в плане поддержки? Или внутри была еще какая‑то идея, более завораживающая, но которую реализовать пока не решились?

– Мы попробовали с ребятами три варианта и решили, что эти два будут лучше смотреться. Одну из них я уже делала на ледовом шоу, и мне было попроще. А первую, где меня один человек выносит и я совсем на высоте, то это, конечно, было очень волнительно. И где‑то там за сценой я громко кричала, когда мы это пробовали, но потом сдержалась на самом выступлении.

– Вода вокруг добавляет ощущений?

– Очень красивые пейзажи, очень классное место выбрали, и атмосфера очень классная, очень много людей, они поддерживали громко, это были самые лучшие впечатления, – сказала Щербакова.

