Дизайнер Вера Вонг о катании Софии Дзепки: «Какая скорость и плавность, какие линии! Просто необыкновенно!»

Американский дизайнер Вера Вонг восхитилась катанием Софии Дзепки.

Вонг – известный модельер одежды и свадебных платьев. Она шила костюмы для Нэтана Чена и Мишель Кван.

«Современно, лирично. Какие ребра, руки, какая скорость и плавность! Какие линии! Заходы и выезды с прыжков!

Просто необыкновенно!» – написала Вонг под видео короткой программы Дзепки на контрольных прокатах.

Софии Дзепке 16 лет, она является бронзовым призером первенства России 2025 года.