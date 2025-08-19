24

Дизайнер Вера Вонг о катании Софии Дзепки: «Какая скорость и плавность, какие линии! Просто необыкновенно!»

Американский дизайнер Вера Вонг восхитилась катанием Софии Дзепки.

Вонг – известный модельер одежды и свадебных платьев. Она шила костюмы для Нэтана Чена и Мишель Кван. 

«Современно, лирично. Какие ребра, руки, какая скорость и плавность! Какие линии! Заходы и выезды с прыжков!

Просто необыкновенно!» – написала Вонг под видео короткой программы Дзепки на контрольных прокатах.  

Софии Дзепке 16 лет, она является бронзовым призером первенства России 2025 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм fs.delight
София Дзепка
logoсборная России
женское катание
