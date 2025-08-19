Дизайнер Вера Вонг о катании Софии Дзепки: «Какая скорость и плавность, какие линии! Просто необыкновенно!»
Американский дизайнер Вера Вонг восхитилась катанием Софии Дзепки.
Вонг – известный модельер одежды и свадебных платьев. Она шила костюмы для Нэтана Чена и Мишель Кван.
«Современно, лирично. Какие ребра, руки, какая скорость и плавность! Какие линии! Заходы и выезды с прыжков!
Просто необыкновенно!» – написала Вонг под видео короткой программы Дзепки на контрольных прокатах.
Софии Дзепке 16 лет, она является бронзовым призером первенства России 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм fs.delight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости