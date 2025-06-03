Щербакова после Fantasy on Ice в Японии: «Спасибо всем за шоу и незабываемый опыт»
Анна Щербакова выразила благодарность за участие в шоу Fantasy on Ice в Японии.
Ледовое шоу проходило 31 мая и 1 июня в городе Тиба. Там выступили олимпийские чемпионки из России Анна Щербакова и Алина Загитова.
«Спасибо всем за эти шоу и за незабываемый опыт», – написала Щербакова и выложила несколько фото, добавив слова благодарности на японском языке.
Загитова с посланием дружбы, Щербакова в «танце вампиров» – наши фигуристки выступили в Японии
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости