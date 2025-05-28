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Авербух о произвольной Гуменника: «У меня была задача, чтобы программа по стилистике отличилась от короткой, которую делал Даня Глейхенгауз»

Илья Авербух рассказал о постановке произвольной программы для Петра Гуменника.

«Костяк программы собран. Дальше Петя со своим тренером начнут накатывать программу, поймут, где удобно, где нет. В августе мы снова вернемся и доведем программу до контрольных прокатов, как мы это делали до этого с «Онегиным».

Завесу тайны пока оставлю, к сожалению. Но хочу сказать, что Петр в этой программе еще больше раскрывается. У меня была задача, чтобы произвольная программа по стилистике отличилась от короткой программы, которую делал Даня Глейхенгауз, и которая тоже получилась очень интересной. Отталкивался от уже готовой короткой, поэтому предложил Петру более объемный и менее конкретный образ персонажа.

Так как Гуменник борется за попадание на Олимпийские игры, будет представлять страну, то непривязанный к определенному киногерою образ получится шире и объемнее для произвольной программы.

В постановке программы мне помогала Елена Масленникова, привлек Андрея Ежлова, который с Соней Шевченко тренируется в нашей группе. В этом году они очень сильно прибавляют, мы готовимся дать бой фаворитам.

Сделали очень интересную произвольную программу. Андрей очень талантливый человек. Для свежего дыхания, необычных дорожек я стараюсь всегда привлекать интересных ребят. Так когда‑то было и с Даней Глейхенгаузом, и с Артемом Федорченко, которые потом стали самостоятельными большими хореографами. В этом я тоже вижу свою миссию, — сказал Авербух.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoИлья Авербух
Андрей Ежлов
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