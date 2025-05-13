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ФФККР о недопуске российских пар: «Мы долго и упорно пытались выяснить причину, но причины непонятны»

ФФККР назвала непонятными причины недопуска российских пар в фигурном катании.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее предоставил нейтральный статус Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила официальное письмо от ISU, в котором говорится, что ISU допустил к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года только одиночников в женском и мужском катании, парное катание и танцы до отбора не допущены.

Мы долго и упорно пытались выяснить причину, но причины непонятны. И в ISU не обязаны нам это объяснять, как следует из релиза, опубликованного перед Новым годом. Помимо всего прочего сегодня было сказано, что апелляция невозможна.

Итог: в отборе будут участвовать девушка и мужчина, первые номера – Аделия Петросян и Петр Гуменник», – говорится в заявлении ФФККР.

ISU об олимпийском отборе: «Не все кандидаты на нейтральный статус прошли строгую проверку. Замены разрешены только в случае травмы»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФККР
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