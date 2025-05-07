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Татьяна Тарасова: «Что профессиональным спортсменам делать в Госдуме? Не вижу никаких плюсов в том, что они идут в политику»

Татьяна Тарасова считает, что спортсменам незачем идти в политику.

«Спортсмены в политике? Даже не думаю, кто и куда идет. Лучше работать по своему профилю. Лучше работы нет, чем преподавать детям, а потом взрослым, то, чем ты занимался всю жизнь. Странно, что у спортсменов нет такого желания. А идти в Госдуму, и что там делать? Что профессиональный спортсмен может делать в Госдуме?

Я никаких плюсов в том, что спортсмены идут в политику, не вижу. Зарплата, может, там больше, чем у нас. Но и то я этот вопрос не знаю и не хочу обсуждать.

У меня никогда не было желания пойти в политику, даже в мыслях такого не было. Я человек, который преподает на льду – тренер. И мой папа был тренером, и помнит его весь мир. Он принес славу своему отечеству, и я старалась это сделать. Политическая деятельность или работа меня никак и никогда не привлекала», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
Политика
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